七大本土語教師社群成形 打造高中多元語言教學支持網絡

劉玉蓮老師馬祖語公開觀課活動

課後進行議課及分享討論交流活動

因應國家語言發展法實施及推動高級中等學校本土語文部定課程，教育部國教署成立「高級中等學校本土語文教育資源中心」，推動高中本土語文跨校教師社群，進行本土語課程共備會議及公開授課，讓社群教師互相觀摩，並進行課程設計及教學現場狀況交流，提升本土語教師課程設計及教學的專業知能。

目前共成立臺灣台語北、中、南、東四區，臺灣客語、臺灣原住民族語、馬祖語文，共七個教師社群。每個社群每學年召開三場會議，進行課程共備、專家諮詢、教學增能及教案優化，並舉辦一場公開授課。除社群內教師進行互相觀摩外，各區及各語別社群的召集人也出席每場次公開授課，藉此就不同區域、語別的本土語文課程設計及教學現場狀況，進行交流與討論。

高級中等學校本土語文教育資源中心，定期舉辦社群召集人會議，學期初收集統整各社群運作回饋意見，調整制定新學年社群運作方向，並於學期末舉辦全社群大會，進行優良教案及公開授課心得分享。

馬祖語社群由國立馬祖高中擔任召集學校，由校長謝崇耀擔任召集人，114學年度已於國立馬祖高中於教師研習中心舉辦1場次馬祖語公開觀課活動，本次公開觀課採用部編版教材第十冊第2課《搭船》課文，針對高一學生進行公開授課；觀課結束後，針對課堂中實際教學情形及師生互動進行討論及回饋。此次公開觀課也邀請中央輔導團多位教師參與指導與觀課，共同探討本土語課程發展，從國中小延伸至高中的教學銜接與策略分享，並與社群教師進行深度交流，以精進本土語文教學專業成長。

國教署表示，為提升本土語教師課程設計及教學的專業知能，將持續推動高級中等學校本土語文跨校教師社群運作，提供本土語教師教學觀摩及社群支持機制，教師透過社群獲得專業成長，增進教學知能，提升本土語文課程品質。

