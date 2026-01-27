《七大罪：Origin》將於 2026 台北國際電玩展釋出 PlayStation5 試玩版本





身為全球領先、高品質遊戲開發與發行公司的網石集團 (Netmarble Corporation) 宣布，旗下即將推出的開放世界合作 RPG 《七大罪：Origin》 將於 2026 台北國際電玩展登場，展期為 2026 年 1 月 29 日至 2 月 1 日，展位於 Mitsui 主辦的 PlayStation® 攤位。本次活動為遊戲首度公開提供支援繁體中文的試玩機會，讓台灣玩家能以熟悉的語言探索遊戲的故事與開放世界內容。

廣告 廣告

在展覽期間，現場將設置 3 台 PlayStation®5 試玩機台供玩家體驗 《七大罪：Origin》。試玩版本將包含先前於 G-STAR 與東京電玩展展出的「故事模式」與「開放世界模式」。隨著推出繁體中文在地化，本次試玩版期望為台灣粉絲帶來量身打造的沉浸式體驗。

為慶祝遊戲參展 2026 台北國際電玩展，官方台灣 Facebook 粉絲專頁將於 1 月 26 日至 2 月 1 日舉辦特別抽獎活動。參與者只要追蹤粉絲專頁、分享活動貼文、留言寫下最期待的內容，並上傳在 Google Play 或 App Store 完成事前預約的截圖，即有機會贏得 iPhone 17 Pro 256GB 與限量版「霍克鑰匙圈」等大獎。

在 2025 年期間，《七大罪：Origin》在包括 Summer Game Fest、gamescom ONL、東京電玩展、G-STAR 2025 以及 The Game Awards 等全球主要遊戲盛事中獲得關注。本作於 2025 年 11 月初舉行的全球 CBT 中獲得了熱烈迴響，高達 95% 的問卷受訪者表示他們將在遊戲正式上市後繼續遊玩。

《七大罪：Origin》預計將於2026年3月在PlayStation® 5、Steam與行動裝置平台同步全球上市。目前可透過 Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanaori&pcampaignid=web_share)、App Store (https://apps.apple.com/tw/app/七大罪-origin/id6744205088) 和官方網站 (https://7origin.netmarble.com/tc/preorder) 進行事前預約，亦可在PlayStation® 5(https://store.playstation.com/zh-hant-tw/concept/10014720)與Steam(https://store.steampowered.com/app/3679080/The_Seven_Deadly_Sins_Origin/)上將遊戲加入願望清單。

《七大罪：Origin》改編自全球銷量超過 5,500 萬冊的日本人氣漫畫暨動畫 IP《七大罪》，讓玩家在廣闊的開放世界中探索布里塔尼亞大陸。遊戲特色包含動態的切換式戰鬥系統、強大的組合技能，以及透過多樣的角色與武器組合進行客製化的隊伍組成，遊戲承諾提供具有持續動作變化的嶄新RPG體驗。玩家還能享受各種多人遊玩元素，與朋友組成隊伍一同冒險，或攜手挑戰強大的頭目。

欲了解最新消息，請追蹤《七大罪：Origin》的官方 YouTube (https://youtube.com/@7ds_origin_en?si=ExH2q6T-P-LkvvLQ)、Facebook (https://www.facebook.com/7DSO.TW/) 與 Discord (https://discord.com/invite/7dsorigin) 頻道。