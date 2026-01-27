七大軍事採購缺一不可 國防部：民眾黨版恐無法執行

國防部戰規司司長黃文啓中將，2026年1月27日針對民眾黨團提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》相關軍購武獲流程等內容提出回應與說明。郭宏章攝



民眾黨昨推出黨版軍購特別條例，國防部今（1/27）舉行臨時說明會，國防部戰規司司長黃文啓中將指出，政院版7大採購項目缺一不可，但民眾黨版刪除包括「以AI輔助C5ISR項目」，未來沒辦法完成分散化指管，影響到整體防衛作戰的指揮管制。

黃文啓也指出，民眾黨版沒有「紅色供應鏈」配套，且只列軍售主裝備，並沒有後勤訓練設施等配套，黃文啓強調，行政院版提出的採購7大項目，包括軍售、商售與委製，是依據敵情威脅跟調整所做，如果立法院強行通過民眾黨的版本，之後可能國防部沒有辦法執行，甚至執行後衍生後遺症。

廣告 廣告

民眾黨立法院黨團昨天提出民眾黨版軍購特別條例，明顯與行政院版本有極大差異，且將金額從1.25兆刪減到4千億元，而且還把七大項目的台美共同研發採購裝備系統、AI輔助與C5ISR系統、強化作戰持續量能相關裝備等三大關鍵項目都刪除，另外兩項無人機載具及其反制系統還有防空、反彈道及反裝甲飛彈等都大打折扣，引發各方議論。

對此，國防部今天上午舉行臨時說明會，由國防部戰規司司長黃文啓中將、國防部主計局局長謝其賢、國防部發言人、政務辦公室主任孫立方中將等人出席。針對民眾黨團提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案相關內容提出說明。

黃文啓指出，國防建案因為必須符合五年兵力整建計畫，其中對美軍購也必須配合美方軍售知會國會等流程、發價書的效期等複雜因素，再加上立法院從民國107年(2018年)起通過主決議要求國防部，任何軍購案發價書必須獲得立法院同意預算後方可簽署。若立法院沒有通過，也沒有辦法通過簽署，這壓力是雙重的，也涉及立法院不同意。若特別條例審查太久，勢必讓推動中的軍購案可能產變數。

黃文啓指出，強化防衛韌性跟不對稱戰力特別預算，其中包括七大項目，是依據我們整個防衛作戰兵力調整以及聯合作戰計畫的需求所匡列的項目，任何1個項目如果說缺少了，首先衝擊到的，就是我們已經準備調整的防衛作戰兵力調整、還有聯合作戰計畫的執行。除了籌購新武器，同一時間，國防部也會規劃汰除舊武器，「各位可以想像得到，如果現在規劃的這些武器裝備項目沒有辦法如期獲得的話，衝擊是整體面的。」

黃文啓也以民眾黨版刪去的「以AI輔助C5ISR項目」，是屬於非常、非常關鍵的項目，儘管額度在整個1兆2500億元裡面的占比相對較低，但它是整個未來防衛作戰去中心化指管跟分散式指揮的核心，如果沒有這一套自動化的指管系統，到時候買了再多的武器，也是各個單位各行其是，沒有辦法完成整體聯合作戰的核心。

黃文啓特別擔心特別預算中非常重要的項目「打造非紅供應鏈」，希望扶持國內的軍工產業能夠投入國防生產的行列。黃文啓說：「如果沒有足夠的預算跟足夠的需求廠商，不可能我們在一開始就投入一大筆的投資，進到一個不知道未來市場到底是在哪裡的地方。其次，沒有這個初步的投資，許多像無人機的新興裝備，我們不可能累積出經驗。」

黃文啓也以台積電為例，呼籲各界給機會支持無人機國家隊的起步與發展，「台積電也是經過了很多年才能夠打敗英特，這個過程當中是非常漫長而艱鉅的。」國防部也是希望利用這次的機會，能夠鼓勵國內的產業能夠投入新興的「無人機國家隊」。

另外，對於民眾黨版把軍售的項目採購數量與金額全部寫在特別條例裡面，而不是在後續的預算當中。國防部主計長謝其賢提出警告，如此一來，不只這8年執行期間可能產生匯率差異將高達上百億元，而且若數量未能達到條例中規定的部分，事後還要修改條例，對於建軍備戰將緩不濟急。

更多太報報導

【剴剴二審】罵媒體沒用！惡保母上訴被打臉 劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳18年

離奇命案！26歲女模「嘴塞襪、窗簾綑綁」亡 男友稱：她中邪了

好市多2026年4大變革一次看！美食廣場結帳前「先掃會員卡」