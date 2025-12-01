七天募217萬購二車 公益力量助華山基金會雲林站更換長輩到宅服務車

七天募217萬購二車，捐贈華山基金會雲林站更換長輩到宅服務車。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

華山基金會雲林區「愛在延續‧幸福上路」公務車募集，獲「沖繩彭大家族自助錦囊」、「高山峰粉絲團」支持，短短七天募得二一七萬元，購買二輛新車；一日在副縣長謝淑亞、長輩與義工見證捐給華山基金會，提升長輩到宅服務量能與安全。

謝淑亞說，「行」為長者生活需求關鍵。雲林許多長輩住在山、海或平原地區，若無自行開車能力往往難以往返醫療院所或參與社區活動，到宅服務車象徵長輩的腳，也是社會溫暖前行力量，將愛送得更深、更廣。

謝淑亞感謝藝人高山峰及彭大社團版主彭國豪公益團體的號召，新光產險贊助，讓資源迅速到位，如及時雨般帶給偏鄉實質協助。期這「行的支持」串起偏鄉與社會溫暖的連結，寫下屬於台灣的美好篇章。

華山基金會雲林愛心天使站長楊舒婷說，雲林縣幅員遼闊，尤其偏鄉公共運輸不發達，到宅服務車是服務獨老重要交通工具。目前基金會所使用十五輛服務車齡已偏高，常出現故障，行車風險高，盼各界能協助更換，讓長輩服務之路能更加安全。

楊舒婷指出，高山峰與華山結緣逾十二年，此次感謝與「沖繩彭大家族自助錦囊」彭國豪相挺，一星期就募集二一七萬元捐贈二輛到宅服務車，更朝第三輛邁進。強調，延續公益能量，彭大家族與新光產險同步推動自今年十月十日至一一五年三月十五日，凡透過專屬連結投保旅平險或不便險，新光產險將捐出總保費十趴作為「第三台到宅服務車」募集資金，誠摯邀請大眾關注孤老議題，陪伴長者幸福前行。