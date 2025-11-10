七字頭捷運宅吸睛 中和「大同新紀元」捷運聯開案逆勢狂銷百億

（記者張芸瑄／綜合報導）在房市受到政策調控影響、買氣普遍放緩的情況下，中和房市迎來一匹大黑馬——「大同新紀元」。本案位於萬大中和線 LG07 連城錦和站正上方的捷運聯開案，不僅具備稀有的大基地規模，更憑藉捷運題材與品牌實力，在市場逆勢中強勢突圍，短短一季就交出破百億元、目前實登超過600筆的銷售佳績，成為雙北區域最受矚目的新案之一。

圖／「大同新紀元」建築模型。該案為捷運聯開案，坐落於萬大中和線連城錦和站上方，交通直通北市，開車約五分鐘可由華中橋進入台北市區，鄰近萬坪錦和運動公園。（翻攝 YouTube土地婆麗娜）

廣告 廣告

「大同新紀元」基地面積約5,255 坪，為中和難得的大型聯合開發案。建築規劃地上 32 層、地下 5 層，共 1,361 戶住家與 21 戶店面，並配置平面車位，產品涵蓋 18、30、42 坪；1房+1空間 至 大3 房等多元格局，滿足首購、小家庭到換屋族群的不同需求。以過往新莊線、三鶯線的經驗來看，捷運通車前後房價漲幅均超過三成，顯示本案正處於「捷運尚未通車」的黃金進場期，投資價值尤為稀有。

圖／「大同新紀元」42坪3房2衛樣品屋。規劃開放式客餐廳並搭配獨立廚房，提升空間通透性；臥室分布於客廳兩側，提供靈活居住配置。（現場提供）

除了捷運直達台北市，「大同新紀元」亦享有便捷的道路系統。開車約五分鐘即可上華中橋直入台北，另有國道三號與台64快速道路連結雙北主要幹道。生活機能方面，東側有COSTCO，西側是環球購物中心，南向則坐擁雙和生醫園區與醫療人口紅利。同時鄰近遠東世紀廣場，吸引科技、電子與資訊業辦公需求，形成強勁的居住與投資雙引擎。

「大同新紀元」距離萬坪的錦和運動公園約10分鐘步程，園區內設有400公尺跑道、大型草坪以及複合式遊具，被譽為新北市最大親子樂園，適合各年齡層休憩活動。鄰近的中和國民運動中心則提供健身房、羽球館、游泳池等設施，完整的休閒資源使本案成為交通、消費與健康生活的黃金交會點。

圖／「大同新紀元」公設3D透視示意圖。規劃全齡化公設完善齊備，兼顧休閒與實用機能，回到家就像入住飯店，享受舒適愜意的日常。（現場提供）

「大同新紀元」由大同資產開發投資興建，承襲品牌於雙北市場的成功經驗，並延續土城「大同莊園」系列口碑。此次更邀請日本建築大師丹下憲孝操刀，以 SS+SC 鋼骨結構搭配 CFT 柱灌漿工法，打造 32 層摩天地標，耐震與結構安全大幅提升。社區內公設多元，涵蓋游泳池、健身房、瑜珈教室等休閒空間，營造如星級飯店般的居住體驗，凸顯建商品牌與規劃力的雙重實力。

捷運聯開案本就稀有，「大同新紀元」更同時擁有大基地開發、交通直達台北、完整生活機能與綠地休閒等四大優勢，堪稱中和重量級指標建案。距離預計2028年Q3~Q4完工尚有三年，付款期程相對彈性；相較於北市熱門站點如三重、新埔、永安市場等已動輒單價八字頭甚至突破百萬，本案目前仍以七字頭切入市場，價差優勢顯著。對自住與置產買方而言，正是提前布局、掌握未來增值潛力的絕佳時機。

大同新紀元｜新北捷運聯開 到站及到家

投資興建：大同資產開發股份有限公司

建築代銷：海悅國際開發股份有限公司

基地面積：約5255坪

樓層規劃：30-32F/B5F

坪數規劃：18、30、42坪

建築外觀：丹下憲孝

接待會館：新北市中和區建一路245號旁

貴賓專線：02-2270-5288

個案官網：https://go.hiyes.tw/875t6u

更多引新聞報導

壽星撿屍女大生性侵！一旁5人不救還「插入、掐奶」 喊：一個一個來X

泫雅熱唱《Bubble Pop!》突倒地 粉絲嚇傻一片靜默 她哀嘆：對不起大家

