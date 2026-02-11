七寶媽爆又懷孕！昔自爆「每週激戰3次」：一直生到更年期

娛樂中心／周希雯報導

網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」因7寶媽身分走紅，不過近年多次爆出爭議，2024年遭各界切割後、轉往中國社群發展，但人氣大不如前；沒想到近日被目擊拿媽媽手冊現身醫院候診區，一夕間引發猜測是否升格成8寶媽。不過，7寶媽其實曾上節目分享，打算繼續生到45歲更年期，還自爆和老公每週激戰3次，令全場聽了超訝異。

想生到更年期！七寶媽：差不多到45歲

七寶媽2022年曾在節目《醫師好辣》分享，22歲生下第一胎，每2年迎接一名新成員，12年來共生了6胎。她認為，生命是一種禮物、不是說有就有，因此和老公婚後從不避孕，「就一直生到更年期，看有幾個就幾個」，強調不排斥到第8胎，只要懷孕就會生下去。主持人一聽嚇喊「妳這樣生下去會生20幾個」，她則笑回「不會啦，到45歲差不多。」

七寶媽爆又懷孕！昔自爆「每週激戰老公3次」直播驗孕：一直生到更年期

七寶媽（左二）認為，生命是一種禮物，因此只要懷孕就會生下來。（圖／翻攝「雪梨_Sydney」小紅書）

七寶媽自爆床事：1週3次

七寶媽還提到，當初生完6胎後月經遲遲不來，就醫後診斷是多囊，「因為我真的很想懷孕，所以就拿了藥吃」，9月時和老公旅行過紀念日，2週後某天突然感到頭暈想吐，「我就開直播驗孕，就真的兩條線」。被問到2人年齡差，七寶媽透露老公大她9歲，徐乃麟笑說「那他還蠻厲害的耶」，嚴立婷提到「妳先生應該很愛妳」，七寶媽突然自爆「一個禮拜三次啊」，直白程度令全場嚇壞。

七寶媽爆又懷孕！昔自爆「每週激戰老公3次」直播驗孕：一直生到更年期

七寶媽表示，和老公婚後從不避孕。（圖／翻攝「林叨囝仔 The Lins' Kids」臉書、「雪梨_Sydney」小紅書）

被問到家中狀況，七寶媽表示，由於孩子們採取自學教育、沒有保母，她都是全天陪伴及照顧孩子，甚至「忙到沒時間害喜」，先後接送孩子才藝班時還「邊開車邊吐」。至於孩子長大後，若想要自己的空間該怎麼辦？七寶媽則默默透露「我們家好幾層」，財力引發全場驚呼，不過她強調高雄大多是住透天，已在陸續規劃男、女生分房睡。

