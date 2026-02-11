七寶媽爆又懷1胎！昔認「專長是生小孩」挨網嘲

娛樂中心／李汶臻報導

網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney，2024年4月捲入疑似歧視特殊學生的失言風波，並遭多家廠商火速切割。事發後淡出社群的她，日前遭網友目擊手拿媽媽手冊、現身醫院候診區，隨後有關她「已升格8寶媽」的消息在社群平台瘋傳。另外，有網友再度回憶起她曾承認自己唯一的專長就是「生小孩」，話題再度引發熱議。

七寶媽曾透露自己畢業於某知名外語大學西文系、副修英文，她過去接受《未來 Family》採訪時，曾談及自身成長歷程和育兒理念。她自己從小到大都是成績名列前茅的學生，之所以在大學尚未畢業就選擇結婚、生子，是因為自己很早就已清楚自己的人生方向。她甚至提到，與丈夫在婚前就對「不避孕」達成共識，認為孩子是上天所賜的禮物。

網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」7寶媽2024年4月因在直播中訕笑資源班，遭大批網友砲轟炎上。（圖／翻攝自小紅書@雪梨_Sydney）





自稱「學霸」的七寶媽，曾發文形容「我只會背書考試，其他都不會。從小到大所讀的書、考的試，沒有一樣應用在生活中。不是學校教的東西不對，而是我無法融會貫通。所以畢業到現在，能說是全部還給老師了」。據《三立新聞網》報導，七寶媽還曾談到有多名孩子是在家中自學，她坦言自學並不容易，外界常誤以為父母必須親自教授所有課程。但她表示，自己與丈夫並非全能型家長，不擅長美術、音樂或理科，語文能力也僅限考試運用，更自嘲自己唯一的專長就是「生小孩」。





7寶媽網紅「林叨囝仔」轉戰中國社群小紅書，化身健身博主。（圖／翻攝自小紅書@雪梨_Sydney）

值得一提的是，對於她自稱「學霸」的說法，過去也引發網友質疑。有網友曾發文開酸「難道她只會背書，就是學霸？」，並指出自己心目中所謂「學霸」的定義是頂大、高材生的強者，網友點出「學霸」至少需要具備「理解、融會貫通」等特質，質疑七寶媽不配自稱學霸。值得一提的是，網紅7寶媽「林叨囝仔」在歷經一系列風波後，一度隱身社群。她隨後被發現「整尊改頭換面」，轉戰中國社群小紅書當起了「健身博主」，但她的小紅書主頁被發現，自2025年1月之後就未再更新動態。

7寶媽網紅「林叨囝仔」在中國社群小紅書的最後動態，停留在2025年2月28日。（圖／翻攝自小紅書@雪梨_Sydney）













