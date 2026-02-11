「七寶媽」再傳喜訊？網紅林叨囝仔被直擊產檢 網友驚呼「八寶粥出爐」

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

曾因多次爭議事件淡出社群的網紅「七寶媽」林叨囝仔（The Lins' Kids，本名陳珮芬），近日再度成為話題。昨（10日）有網友在Threads上發文爆料，她在醫院產檢候診區看見「七寶媽」手持媽媽手冊，引發外界揣測她已升格為「八寶媽」。

有網友在Threads上發文爆料，她在醫院產檢候診區看見林叨囝仔「七寶媽」手持媽媽手冊。（圖／＠雪梨_Sydney小紅書）

爆料文章曝光後引發網友熱議。網友驚呼「有夠傻眼」、「老大生日願望是媽媽不要再生了」，甚至有人戲稱「七寶媽變八寶媽，總算孵出八寶粥，第九個是不是要叫九層塔」。

其中一名女網友更在留言中直言「這是真的」，表示自己在候診區親眼目睹林叨囝仔與丈夫看診，並看到她手上拿著媽媽手冊，現場其他病患也紛紛討論。

林叨囝仔過去因多次爭議事件形象受損，包括懷孕八個月仍登山導致山友受傷、直播中對資源班學生發表不當言論、揹著幼兒滑雪卻未配戴護具等，引發網友抵制。她一度消失於臉書與IG，後來被發現轉戰中國社群平台小紅書，以「七寶媽產後瘦身」為主題重新挽救螢光幕前形象。

