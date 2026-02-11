「七寶媽」再傳喜訊？網紅林叨囝仔被直擊產檢 網友驚呼「八寶粥出爐」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
曾因多次爭議事件淡出社群的網紅「七寶媽」林叨囝仔（The Lins' Kids，本名陳珮芬），近日再度成為話題。昨（10日）有網友在Threads上發文爆料，她在醫院產檢候診區看見「七寶媽」手持媽媽手冊，引發外界揣測她已升格為「八寶媽」。
爆料文章曝光後引發網友熱議。網友驚呼「有夠傻眼」、「老大生日願望是媽媽不要再生了」，甚至有人戲稱「七寶媽變八寶媽，總算孵出八寶粥，第九個是不是要叫九層塔」。
其中一名女網友更在留言中直言「這是真的」，表示自己在候診區親眼目睹林叨囝仔與丈夫看診，並看到她手上拿著媽媽手冊，現場其他病患也紛紛討論。
林叨囝仔過去因多次爭議事件形象受損，包括懷孕八個月仍登山導致山友受傷、直播中對資源班學生發表不當言論、揹著幼兒滑雪卻未配戴護具等，引發網友抵制。她一度消失於臉書與IG，後來被發現轉戰中國社群平台小紅書，以「七寶媽產後瘦身」為主題重新挽救螢光幕前形象。
更多FTNN新聞網報導
美女網紅斷腿流浪柬埔寨街頭！吃八寶粥報平安 遭爆「恐怖內幕」
44歲Selina傳升格二寶媽 被直擊包緊緊「飄孕味」！本人16字回應藏哏
鬼鬼帶1歲女兒同遊迪士尼！ 母女相擁看煙火「只有開心跟最開心」
其他人也在看
神隱2年！網紅「林叨囝仔」傳升格8寶媽 昔嘲笑資源班挨轟
曾因多起爭議事件淡出社群媒體約2年的知名網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」陳珮芬，近日被網友在婦產科直擊，疑似已懷上第八胎。消息在社群平台Threads曝光後，引發大量討論。
七寶媽爆又懷孕！自曝是「學霸」最強外語大學畢業 唯一專長：生小孩
37歲網紅七寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」經常引發爭議，過去就有好幾次言行被網友炎上。她後來關閉社群並道歉，事後轉戰中國社群平台「小紅書」。沒想到有網友近日在Threads爆料林叨囝仔已升格8寶媽，目擊她手拿媽媽手冊現身醫院候診區。七寶媽的學歷也被起底，她曾透露從小就是個「學霸」，國小到大學成績都名列前茅，不過唯一的專長是「生小孩」。
7寶媽爆又懷孕！每周不避孕「床戰老公3次」 狂喊：生到45歲更年期
37歲網紅七寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」經常引發爭議，過去就有好幾次言行被網友炎上。沒想到有網友近日在Threads爆料林叨囝仔已升格8寶媽，目擊她手拿媽媽手冊現身醫院候診區。七寶媽曾上節目分享從22歲生第一胎，至今每兩年多一名新寶寶，未來打算繼續生到45歲更年期，還不小心自曝與老公每周嘿咻3次，讓徐乃麟都嚇傻眼。
7寶媽林叨囝仔爆升級「8寶媽」 她婦產科現場目睹：拿媽媽手冊了
根據Threads貼文內容，原PO以「大消息！嘲笑資源班的媽媽又懷孕啦！七寶媽變八寶媽了」為題發文，短短兩小時內即吸引近七萬人次瀏覽，並有上千人轉發與超過兩百則留言。留言內容多半圍繞林叨囝仔過往的爭議行為，也有人針對其再次懷孕的消息表達意見。「我記得她家老大生日願...
小宅連廚房都省掉？朋友住新房只靠外送 一票人點頭：根本用不到
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導房價日益高漲，小宅成為不少單身族的購屋選擇。近日有網友分享，到朋友新家作客時，發現整個空間竟然沒有廚房，只有冰...
7寶媽爆迎第8胎！私下「超扯6大行徑」全起底
娛樂中心／綜合報導網紅7寶媽「林叨囝仔」日前遭網友目擊手拿媽媽手冊、現身醫院候診區，隨後有關她「已升格8寶媽」的消息在社群平台瘋傳。不少網友再度回憶起她曾承認自己唯一的專長就是「生小孩」，話題再度引發熱議。實際上，近年來有關她的爭議一樁接一樁，除了歧視資源班被網友炎上外，她過去種種超扯的言行舉止如今也再度被網友掀出並引發討論。
香港金像獎公布入圍名單 古天樂「網內互打」2作品角逐影帝 舒淇《女孩》雙料入圍導演
【緯來新聞網】第44屆香港電影金像獎今（10日）揭曉入圍名單，麥浚龍執導的《風林火山》成為此次入圍大
鴻勁入列MSCI成分股！股價狂飆攻破4000元
[NOWnews今日新聞]MSCI明晟今（11）日公布最新季度調整，測試設備大廠鴻勁被納入全球標準指數成分股中，在消息激勵下，鴻勁開盤就不斷走高，攻破4000元關卡，盤中更一度亮燈漲停，飆上4345元...
超詭定位！妻追蹤失聯夫「沒離開藥局」 警搜索嚇…陳屍垃圾壓縮機
美國俄亥俄州34歲男子安德魯（Andrew Strand）日前無預警失蹤，妻子潔米（Jaymie Strand）追蹤手機定位尋他的蹤跡，看到訊號就在其工作的藥局裡。經警方協尋，潔米愕然發現丈夫竟在垃圾壓縮機內，已明顯死亡。目前檢警正調查安德魯真正的死因及過程。
買二手車3年才發現是「事故車」 法院判撤銷合同退還11萬元
據陸媒報導，案件可追溯至2022年3月，張男以人民幣4.8萬元向荔浦1間汽車公司購入1輛二手車。雙方在買賣合同中約定，該車並無重大事故、泡水或火燒車情形，並註明買方已知悉車況。然而實際情況是，這輛車早在2018年曾發生1起造成他人死亡的交通事故。雖然該事故未對車體結構造...
1個月結2次婚！神鬼嬌妻「下載超音波照」騙2純情男 綠帽夫聽1聲音崩潰：女兒是第3人的
一名獨自在北京打拼的山東男子，與一名在上海經營民宿的浙江商人，原本生活毫無交集，卻在2024年底先後向上海警方報案時，驚覺兩人法律上的「妻子」竟是同一個人！警方深入調查後發現，這名女子林歡歡（化名）不僅同時周旋於多名男子之間，甚至早已與第三名男子領證結婚並育有1女。這場荒謬的婚姻大戲，最終因女子僱傭的「假岳父」露餡而徹底崩盤。
雲縣府扮紅娘 兩對新人互許終身 張麗善贈50吋大電視
雲林縣政府近年來積極推動婚育友善政策，成果豐碩！連續三年舉辦單身聯誼活動，一一四年舉辦單身聯誼活動《美好雲林浪漫行》成效卓著，成功促成兩對佳偶，喜締良緣，完成人生大事。雲林縣長張麗善昨（十一）日親自接見兩對新人，並加碼頒發五十吋大電視、氣炸鍋等成家好禮，祝福他們在雲林這片土地上，迎接美滿的家庭生活。民政處長蕭德恕表示，第一對是參加一一四年五月十日第二場次的許先生和蔡小姐，兩人在活動當天即配對成功，拿著縣府贈送的配對成功禮星巴克下午茶券開始約會，漸漸互有好感，不到半年就決定互許終身，並於一一五年二月十日完成結婚登記。第二對是參加一一四年十一月二十二日第六場次的魏先生和曾小姐，透過活動配對成功後，雙方對彼此都有好感，經過幾次的約會後，覺得彼此是值得交往的人，兩人才決定交往，後 ...
《世紀血案》演員、工作人員發聯合聲明 「阻止本片製作上映」
電影《世紀血案》引發爭議，演員們及導演徐琨華接連發聲道歉，直指製作方刻意隱瞞沒有取得林義雄先生及其他當事人的授權。今（10）日演員及工作人員發表聯合聲明，要求本片停止製作。
專訪／黃河靈異體質「家人都不信」 租到超怪格局屋「不舒服」痛苦硬撐6年
36歲金鐘視帝黃河在公視台語台《人生只租不賣》中飾演「租賃管理師」，接受《鏡報》專訪時分享租屋經驗，坦言也受「帶天命」的靈異體質影響，住到「不舒服」的房子，但因為都是跟家人同住，「我家人都不相信。」因此不舒服的房子還是硬住了5、6年。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
費玉清退隱演藝圈「余天爆他換電話」 鬆口聯繫近況
胡瓜、余天、余祥銓10日現身為「鑽石舞台之夜」進行彩排，三人也暢聊當年的秀場大小事，透露農曆年期間幾乎天天作秀，大家會在後台小賭怡情，話題間也意外提到封麥退隱多時的費玉清，胡瓜與余天罕見鬆口他的近況。
第一個進入林宅血案現場！田秋堇淚崩 警察竟質問「你們要反省」
即時中心／劉朝陽報導電影《世紀血案》尚未上映便掀起軒然大波，也讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」再度成為社會焦點。隨著相關討論持續發酵，台北101董事長賈永婕日前在社群平台發文直言「我想知道真相」，引發大量網友共鳴。長期關注公共議題的媒體人陳信聰，9日特別邀請當年首位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇，播出節目《我想問的是》，節目曝光後震撼社會，也讓不少觀眾情緒潰堤。田秋堇在受訪時回憶，當時進入血案第一現場，整個人一直哭，卻看到一名大安分局的警察，蹺著二郎腿，竟質問她「你們要好好反省啊！為什麼有人要殺你們」，聽到這段話的田秋堇，當場錯愕到說不出話來。
田秋堇第一手還原林宅血案！賈永婕深夜哭了
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑影射兇手身份等引發軒然大波，該片已暫停後製，並宣布上映無限延期。針對此事，台北101董事長賈永婕陸續發聲...