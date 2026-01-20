七年不缺席的陪伴 海博協會獎助學金守護海線孩子學習路

臺中市海博教育文化協會今(1/20)於龍海國小舉行獎助學金頒發典禮，表揚校內一至六年級在學業表現、品德操守及服務精神上表現優異的學生。現場氣氛溫馨感人，孩子們在師長與來賓的見證下，自信地走上舞台，接下象徵努力與肯定的獎狀與獎學金，也為寒冬中的校園注入滿滿暖流。

本次獎助學金亦獲得晨悅健檢、守葳美學、台灣電力公司、中龍鋼鐵股份有限公司、台灣中油股份有限公司、誼冠鋼品股份有限公司等企業共同贊助，展現企業攜手教育、善盡社會責任的具體行動。

廣告 廣告

海博協會理事長邱國維（左4）、榮譽理事長林聰海（右4）、龍海國小校長羅睿騰（左5）感謝企業長期支持教育，並與獲獎學生合影留念，肯定孩子在學習歷程中的努力與表現。（圖／海博教育文化協會提供）

教育是品格與態度的累積

海博教育文化協會長期關注海線偏鄉教育，至今已連續七年支持龍海國小獎助學金計畫。協會理事長邱國維與榮譽理事長林聰海亦出席典禮並致詞，勉勵學生珍惜學習機會，強調教育不僅是知識的累積，更是品格與態度的培養，希望透過獎學金制度，鼓勵孩子相信自己、持續向學，未來也能成為願意回饋社會的人。

協會理事長邱國維(左下)、榮譽理事長林聰海(左上)期勉學生記住這份被支持、被相信的感受，在成長過程中將善意與責任感持續傳遞。（圖／海博教育文化協會提供）

成功來自選擇，善良是一種力量

協會創辦人林世其表示，協會一路走來，始終相信教育的力量來自正確的價值引導。他分享，真正的成功並非只來自天賦，而是來自選擇。「聰明是天賦，善良是一種選擇」，唯有學會感恩、懂得利他，才能在人與人的連結中，創造更多正向可能。

他也強調，培養孩子具備邏輯思考能力同樣重要，透過不斷追問「為什麼」，看清問題本質，才能做出更好的判斷與選擇；而教育與文化的長期深耕，才能真正形塑正確的價值觀。最後，他勉勵孩子凡事全情投入，在各方面先行「播種」，用百分百的努力，為自己也為社會創造良善的正向循環。

協會創辦人林世其(左上)、攜手守護孩子的學習路，讓陪伴成為改變的開始。（圖／海博教育文化協會提供）

龍海國小校長羅睿騰則感謝協會與贊助企業長期以實際行動支持教育。他指出，學校高度重視品格教育，除了學業表現，更關注孩子是否具備自律、負責與關懷他人的能力。未來也將持續結合課程與活動，打造正向、溫暖的學習環境，讓每一位孩子都能被好好接住、安心成長。

從志工到平台 把陪伴變成長期行動

海博教育文化協會源自一群長年走進海線偏鄉的志工夥伴，他們用時間與行動陪伴孩子成長，逐步建立共享公益平台，串聯社會資源，透過多元教育與品格培育，為海線偏鄉形塑溫暖而正向的學習文化。他們相信，只要有人願意持續陪伴，每一個孩子都值得被看見，也都擁有翻轉未來的可能。

典禮中，多位受獎學生的故事令人動容。有學生在家庭資源有限的情況下，仍自律完成課業、主動協助同學；也有孩子長期擔任班級服務幹部，用行動實踐責任與付出。這些看似平凡卻真實的努力，在典禮中看見，也成為動人的榜樣。

海博教育文化協會推動多元教育計畫，包含：邏輯思考工作坊、STEM教育，已陸續於台中校園落實。（圖／海博教育文化協會提供）

在掌聲與祝福中，海博獎助學金不僅是一份物質支持，更是一顆種子，悄悄在孩子心中種下希望與勇氣。未來，海博教育文化協會也將持續攜手學校與社會各界，陪伴更多孩子穩健前行，走向屬於自己的光亮未來。

延伸閱讀

首屆亞太高峰會於台中盛大舉辦 海博攜手家辦協會聚焦企業傳承與AI創新雙主軸

海博協會六年如一日 獎助學金助力學子成長