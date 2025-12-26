七年同行再前進 新北攜手扶輪社續捐270萬元深耕偏鄉STEAM

扶輪社捐贈教具給本市偏鄉學校。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

為讓偏鄉孩子也能在科技浪潮中自信發光，新北市教育局連續7年攜手國際扶輪社推動偏鄉STEAM教育，日前辦理「偏鄉STEAM小聯盟學習成果發表會」，同步完成合作備忘錄（MOU）簽署。扶輪社現場捐贈270萬元及教具資源，持續挹注偏鄉學校教學所需；活動邀集瑞芳、七星及三鶯分區共12校、超過百位學生參與，並設置STEAM積木與機器人互動展攤，呈現多年深耕的學習成果。

大合照。（新北市教育局提供）

新北教育局長張明文表示，扶輪社長期挹注偏鄉STEAM教育，是新北縮短城鄉學習落差的重要夥伴。新北除設立「新北STEAM大聯盟總部」，並由STEAM跨域輔導分團以「共學、共思、共創、共作」為核心，帶領學生從跨域學習、團隊合作、創意發想與實作應用中，練習從生活情境找問題、想解方，把學科知識轉化為素養能力，培養孩子面對AI時代所需的基礎與行動力。

國際扶輪3482地區STEAM委員會主委魯世平提到，扶輪社透過「STEAM科技教育全球獎助金計畫」支持新北偏鄉學校，114學年度由台北延平扶輪社主辦，串聯全台31個扶輪社，並與韓國國際扶輪3610地區、日本國際扶輪2760地區跨國合作，每年投入逾百萬元資源；7年來累計捐助金額已超過970萬元，受益學校逾22所、累計超過千位師生參與。未來也將持續陪伴偏鄉孩子穩定學習、累積實力。

新北市教育局指出，本次共有12所學校參與成果發表，包含:義方、澳底、菁桐、貢寮、金山、大鵬、野柳、三和、金美、介壽、五寮及民義國小。114學年度課程融入AI設計，聚焦空間概念、科學原理及問題解決能力。成果展分為積木組與機器人組，積木組學生打造機器娃娃並撰寫程式，讓作品動起來；機器人組則設計運動設施，透過程式控制運作，呈現跨域學習與實作成果。

五寮國小呂艾霓同學分享，在STEAM社團課堂學會運用Micro:bit製作寶可夢抽獎機，從角色繪製、電路接線到馬達依程式啟動，每一步都像闖關一樣充滿挑戰與成就感。金美國小教師林欣儒也回饋，學校首次參與積木課程，孩子在多元主題引導下勇於構思、樂於合作，完成作品後也學會觀察同學設計、找出更順暢的關鍵，轉化成下一次創作的養分；看見孩子在過程中眼神發光的那一刻，是推動課程最大的回饋。

扶輪社偏鄉STEAM科技教育委員會魯世平主委參觀學生攤位。（新北市教育局提供）

教育局表示，新北STEAM教育以「師資培訓、教師社群、親子假日學院」為主軸，透過跨領域共備與課程研發將STEAM概念落實在課堂與生活中。自112年發表首本可操作STEAM課例以來，相關教學與課程已逐步擴展多元學習場域，預計於115年5月「AI in STEAM親子嘉年華暨成果展」系列活動中呈現更多實踐成果。更多資訊請至新北STEAM大聯盟總部粉絲專頁 https://reurl.cc/041YXl查詢。