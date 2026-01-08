七年級餐飲王現身虎尾就業中心 從「機車老闆」到五家店負責人逆襲路

▲七年級餐飲王現身虎尾就業中心：從「機車老闆」到五家店負責人的逆襲之路。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】為點燃失業民眾的轉職信心，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心於1月8日特別邀請雲林在地知名餐廳-八方雲集、火鍋世家及健康那件小事加盟主鄭加成，舉辦創業歷程分享講座，鄭加成以「危機就是轉機」為題，與現場數十位正處於職涯迷航期的民眾面對面，他強調，創業或就業並非一蹴可幾，而是需要從日常的「蹲點」開始；虎尾就業中心希望透過成功職人的實戰經驗，打破大眾對「失業」的負面標籤，轉化為重新審視自我的契機，讓求職者在寒冬中感受到溫暖的職涯火光。

廣告 廣告

鄭加成的創業路極具共鳴感，他在就讀虎尾科技大學期間，便展現出異於常人的毅力，靠著四年的半工半讀，畢業時就存下了人生第一桶金；而他的創業思維啟蒙於當他發現自己比別人更加努力卻還是領一樣多的薪水時，他便告訴自己「我以後要當老闆，不當受薪者!」。退伍後，他勇敢接下原本打工的水餃麵食店，卻曾被員工嘲諷「只騎一台摩托車，哪有錢發薪？」這句話並未擊倒他，反而激發出當時只有二十出頭歲的他更多的拚勁，他親自下廚、外送，最終讓頂下的店面由虧轉盈。

鄭加成跟現場失業民眾分享，這段「機車老闆」的經歷讓他更加明白，起點低並不可怕，可怕的是沒有挑戰現實的勇氣，這段真實故事深深觸動了在場正尋求機會的民眾；如今鄭加成是橫跨雲嘉五家餐飲店的負責人，全盛時期他旗下的餐飲店最多來到十多家，並非每家店都能屹立不搖，他謙虛地分享自己的創業歷程還在失敗中學習。在講座中，他也透露經營祕訣在於「回饋社會」，他長年招待家扶中心的孩子用餐，將企業責任與經營融為一體。他告訴求職者，無論是當老闆還是員工，「信任」與「服務熱誠」是共通的語言，也鼓勵失業者，暫時的待業就像是火鍋的湯底正在熬煮，雖然還沒沸騰，但只要持續加入努力的素材，最終定能煮出一鍋豐盛的人生。

講座最後，虎尾就業中心廖家偉主任也感性分享：「少年頭家-鄭加成的故事告訴我們，英雄不怕出身低，轉職的低潮期正是累積能量的最佳時刻。」廖主任強調，就業中心不僅是提供職缺的地方，更是陪伴民眾找回自信的加油站；他鼓勵現場民眾不要因為一時的失意而否定自我，就業中心會持續推動各項職業訓練與獎助措施，做大家最堅實的後盾。只要願意跨出第一步，不論是想進入穩定企業或微型創業，虎尾就業中心都會陪著失業者一起把職涯這鍋火燒熱、燒紅；更多訊息可洽詢虎尾就業中心05-6330422或加入虎尾就業中心FB https://reurl.cc/e95bmK 獲得更多求職、創業、職訓訊息。