七年級餐飲王走進虎尾就業中心 「機車老闆」現身說法：為失業者點燃轉職火光

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為翻轉失業陰霾、替待業民眾找回信心，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心於今(8)日邀請雲林在地知名餐飲加盟主鄭加成，分享從基層打拚到經營五家餐飲門市的創業歷程。曾被譏為「騎機車的老闆」，如今成為餐飲經營者，他以真實生命故事，為正處職涯低谷的民眾點亮一盞不放棄的燈。

虎尾就業中心邀請雲林餐飲加盟主鄭加成，分享從基層打拚到經營五店的創業歷程。(記者廖承恩翻攝)

虎尾就業中心此次舉辦創業歷程分享講座，特別邀請同時經營八方雲集、火鍋世家及健康那件小事等品牌的加盟主鄭加成，以「危機就是轉機」為題，與現場數十位失業及轉職民眾面對面交流。透過第一線實戰經驗，讓求職者看見失業並非終點，而是重新盤點能力、調整方向的重要起點。

鄭加成分享，自己就讀虎尾科技大學期間，四年半工半讀，不僅完成學業，也存下人生第一桶金。真正萌生創業念頭，是在發現「比別人更努力，薪水卻一樣」的那一刻，讓他下定決心不再只當受薪者。退伍後，他勇敢接手原本打工的水餃麵食店，卻因資源有限、身無長物，一度被員工質疑「騎一台摩托車，哪來的錢當老闆」。

面對冷言冷語，鄭加成沒有退縮。他親自下廚、外送、顧店，日復一日苦撐經營，終於讓原本虧損的店面成功轉虧為盈。這段被戲稱為「機車老闆」的歲月，也成為他最珍貴的養分。他直言，起點低並不可怕，真正阻礙前進的，是不敢面對現實、不願跨出第一步的心態。

就業中心不只是媒合工作的場所，更是陪伴民眾重建信心的後盾。(記者廖承恩翻攝)

如今的鄭加成，已是橫跨雲嘉地區、經營五家餐飲門市的負責人，全盛時期更曾同時管理十多家店。他也不諱言，創業路上並非一路順遂，而是在不斷失敗中學會修正與成長。他強調，經營事業不只是賺錢，更要懂得回饋社會，長年招待家扶中心孩子用餐，將企業責任融入日常經營，也成為支持他持續前進的重要力量。

講座最後，虎尾就業中心主任廖家偉表示，鄭加成的故事正是「英雄不怕出身低」的最佳寫照，失業與轉職的低潮期，往往是累積能量、重新出發的關鍵時刻。他強調，就業中心不只是媒合工作的場所，更是陪伴民眾重建信心的後盾，未來將持續提供職業訓練、就業獎助及創業輔導，陪伴民眾一步步，把人生與職涯的火重新燒熱。相關就業與職訓資訊，可洽虎尾就業中心05-6330422，或追蹤虎尾就業中心FB粉絲專頁。