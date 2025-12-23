七年足跡可繞行台灣543圈！ 黃偉哲公布就職7週年市政數據

黃偉哲公布就職7週年市政數據：吸引投資額近3000億元、減債逾2百億。（圖：南市府提供）

即將迎來就職滿七周年，台南市長黃偉哲今（23）日率領局處首長以具體數字展現台南的蛻變，包含招商投資額累計破兆、減債超過2百億，以及各項民生指標的實質成長。黃偉哲感性表示，他承接歷任縣市長打下的基礎，7年來全力以赴，累計的公務車行程里程數可以繞行台灣543圈。

黃偉哲指出，7年來在經濟發展上成功吸引投資額超過2,939億元，增加約6.3萬個就業機會；在基礎建設上完成60座滯洪池；農漁水路改善長度達2,117公里（約4.7 條國一長度），成效全國第一；在社會福利上，長照涵蓋率連續四年蟬聯六都第一。

廣告 廣告

當其他縣市舉債數字不斷往上墊高時，台南市政團隊財政穩健，7年來累計減債205億元，將資產留給下一代。然而，黃偉哲也提醒，新版《財劃法》導致中央補助款減少約12億元，加上房屋稅收也減少。面對收入減少而支出增加的困境，首長們必須在有限資源內發揮最大效率。

黃偉哲指出「市民對政府的期待只會更多不會更少」，必須以高度的耐心與用心來面對，也期許團隊持續努力，目前的成果只是「通往未來的新起點」。（陳婉玲報導）