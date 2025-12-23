七年足跡繞台543圈 黃偉哲公布市政成績單

12月25日將滿就職七週年，臺南市長黃偉哲今(23日在第729次擴大市政會議中，率領市府團隊公布七年來的施政成果，以具體數據呈現城市轉型的軌跡。從投資招商、財政體質到民生建設，臺南在穩健中前行，逐步形塑兼具文化底蘊與科技能量的宜居城市樣貌。

黃偉哲表示，市政是一棒接一棒的長跑，他承接歷任縣市長奠定的基礎，七年來全力以赴，累計公務行程里程數可繞行臺灣543圈。「543圈不只是數字，而是市府團隊勤走基層、傾聽民意的真實足跡。」他也感謝所有局處首長與同仁的投入，讓臺南在穩健中持續前進。

台南市府指出，七年來臺南成功吸引投資金額累計達2,939億元，創造約6.3萬個就業機會，產業結構逐步升級。與此同時，在多數縣市舉債攀升之際，臺南市府仍維持財政紀律，七年間累計減債205億元，為城市留下更健全的財政基礎。黃偉哲也提醒，新版《財政收支劃分法》上路後，中央補助款減少，加上部分稅收下滑，未來市政推動將面臨「收入減少、支出增加」的挑戰，市府團隊必須在有限資源下發揮最大效益，回應市民不斷提高的期待。 在基礎建設方面，臺南七年來完成60座滯洪池，強化城市防洪韌性；農漁水路改善總長達2,117公里，相當於4.7條國道一號，改善成果為全國第一。交通服務方面，已開通42條小黃公車、規劃17座立體停車場，並持續擴充YouBike 2.0系統，目前已設置632站，讓綠色交通融入日常生活。

圖說：臺南市長黃偉哲今(23)日率領局處首長，於就職7週年前夕發表七年來成果(圖片來源/臺南市政府提供)

文化建設亦是臺南的重要軸線。南美館二館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、水交社文化園區、市圖總館等指標場館相繼完工，百年西市場修復再現風華，岸內影視基地吸引多部影視作品進駐，讓城市文化能量持續擴散。

產業布局方面，市府同步推動南科、沙崙、柳科三大科技聚落，打造未來十年的「金三角科技廊帶」，結合半導體、AI、綠能與智慧製造，提升城市競爭力。七股工業區、永康創意設計園區、臺南科技產業專區等重大產業建設亦陸續推動，逐步形塑完整產業藍圖。

在民生照顧上，市府推動「一里一活動中心」，已設置68座活動中心，並規劃92座特色遊戲場、13座親子悠遊館，提升親子與社區生活品質。社會住宅規劃達1萬2,045戶，長照服務更連續四年蟬聯六都第一，落實「在地安老」的城市目標。

黃偉哲強調，七年的成果不是終點，而是邁向未來的新起點。面對產業轉型、氣候變遷與人口結構變化，市府將持續推動科技、交通與永續建設，打造一座讓人願意停留、安心生活的臺南。

