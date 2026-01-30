七度赴光復 護理女力守護家園

去年9月的花蓮光復鄉洪災，短短3週內，湧入50萬人次志工投入救災，其中不乏年輕學子熱血參與。行政院長卓榮泰，日前接見、表揚30所投入救災的大專院校，而慈濟大學師生，在這次至少有697人次前往災區幫忙，其中護理科的鄭雅竹同學，一個人就包辦了7次。

「首先感謝的是慈濟大學，由劉怡均校長親自領取。」

從行政院長手中接過感謝狀，慈濟大學師生，在花蓮光復鄉洪災後，投入697人次，到災區進行志工服務，其中護理科的鄭雅竹，一個人就去了7次，不管是在醫療站發揮所學，還是當鏟子超人，都有她奉獻的身影。慈濟大學護理科學生 鄭雅竹：「最印象深刻的是，我們進到一間診所去協助清淤，因為那個醫生只有一個人，所以當他看到我們，過去幫忙的時候，他也很感謝我們，之後再聽到那間診所，已經開始營業，也陸陸續續有居民去領藥，領取處方箋，就覺得這一段辛苦的很值得。」

廣告 廣告

「路上小心欄杆，來 跟上喔，來 第八組 第八組。」

災後短短3週，湧入50萬人次志工，鏟子超人，帶出台灣最美的風景。而年輕學子不怕辛苦、不怕髒，在泥濘中揮汗付出，更讓人看見未來的希望。慈濟大學護理科學生 鄭雅竹：「我們鏟的也不只是泥土，更是他們回家的路，一鏟一鏟，看似簡單也不容易，每一鏟都像是在幫他們，把生活還有希望，重新鏟起來。」

行政院長 卓榮泰：「謝謝各位師長們，把學生們教的這麼好，教育制度，不是在塑造所有完全一樣的人，是讓每一個受教育的人，能夠自發性地，自動地去發揮出，自己學習過程中累積的經驗。」

災區成了另類的教育現場，行政院長卓榮泰，表揚30所投入救災的大學，也期盼這分互助的精神，能持續發揚光大。

更多 大愛新聞 報導：

台灣史上最大規模 奇美博物館法老文物特展

山下映明月 太魯閣部落文化重生契機

