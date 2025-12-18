七彩岩壁遭砂石覆蓋 哈尤溪限定遊程明年暫停營運

屏東霧台鄉哈尤溪七彩岩壁遭洪水挾帶大量砂石覆蓋，公所與大武部落一致決定，明年遊程暫停營運。（霧台鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣霧台鄉最受歡迎的「哈尤溪」限定遊程，因今年颱風與豪雨不斷，導致色彩繽紛的七彩岩壁遭洪水挾帶大量砂石覆蓋，加上沿途景點也一樣受到影響，所以公所與大武部落一致決定，明年遊程暫停營運，同時也已著手規畫更多元、安全又充滿文化特色的新遊程，期盼帶給大家不同以往但同樣動人的原鄉體驗。

霧台鄉公所指出，今年颱風與豪雨一波接一波，屏東山區承受不小的考驗，當中哈尤溪也在這場大自然洗禮中出現明顯變化，七彩岩壁因洪水挾帶大量砂石覆蓋，沿途景點也同樣受到影響，基於安全與環境復育考量，公所與大武部落一致決定，明年哈尤溪限定遊程暫停營運。

公所進一步表示，大武部落營運團隊在12月初水勢較穩定時，曾入溪探勘，希望為明年度遊程尋找可能性，不過實地查看後發現，溪床地形與景點樣貌已有明顯改變，多數區域堆積大量砂石，加上重型機具無法進入協助修復，基於旅遊安全與環境保護考量，只能忍痛做出暫停營運的決定。

公所說，哈尤溪是霧台鄉自然人文生態景觀區中最具代表性的遊程之一，每年僅於1至4月枯水期開放，每天限額400人，遊客需搭乘行駛於河床的接駁專車，再由專業導覽人員與溯溪嚮導陪同，徒步涉水前行，才能一睹七彩岩壁的壯麗，而今年入溪遊客數約達2.4萬人，留下無數難忘回憶，也顯示哈尤溪在旅客心中的重要地位。

公所強調，雖然哈尤溪暫時休息，但大武部落已著手規畫更多元、安全又充滿文化特色的新遊程，公所也將加速完成相關規畫與審查，期待在取得屏東縣政府核可後，盡快推出全新旅遊內容，再次邀請大家走進霧台、感受山林與文化的魅力。

