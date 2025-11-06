七成台灣女生屬敏感肌！盧建勳醫師推「穩膚救星」：泛紅、血絲警訊，「心動光」是首選
你也有這個困擾嗎？天氣一變就泛紅、上妝浮粉、毛孔明顯、還常常冒出血管絲，這些都是台灣女性最常見的肌膚困擾。守葳診所盧建勳院長表示：「台灣女生有超過七成屬於敏感肌。」這類肌膚天生膚質層薄、皮膚屏障脆弱，一旦氣候變化或保養不當，就容易出現紅、癢、脫屑等現象，若沒有正確照護，長期下來可能演變成酒糟肌。
保養越多越糟？敏感肌不適合「強攻」而是「穩定」
盧建勳院長分享，門診中不乏因泛紅與血管絲困擾來求診的患者。一名女性長期誤以為只是「皮膚比較薄」，嘗試各種舒緩保養與美白雷射卻越做越糟，直到皮膚檢測後才發現是酒糟肌。
盧建勳院長表示：「很多人以為皮膚問題只要靠醫美就能解決，但對敏感肌來說，越強效的療程往往造成更大的刺激。」盧建勳院長提醒，敏感肌的關鍵不在「攻」，而在於「穩」，修護與調理才是首要任務。
「心動光」穩膚首選，30分鐘無恢復期的午休療程
為了幫助這類脆弱膚質找回健康平衡，盧醫師推薦「心動光（Acutis）」一款專為敏感肌設計的午休級光療。療程約30分鐘即可完成，不爆紅、無恢復期，被暱稱為「穩膚光療的心動首選」。
心動光擁有多種濾片組合，可依肌膚狀況量身搭配。其中「血管濾片」能溫和淡化臉部紅血絲與泛紅，「光塑濾片」則可改善毛孔粗大、暗沉不均的問題，讓肌膚看起來更平滑透亮。
好膚質不是打出來的，而是漸進養出穩定的光澤肌
「真正的好膚質不是打出來的，而是養出來的。」盧建勳院長表示，心動光的設計理念並非「打掉重練」，而是以「穩定皮膚」為核心，循序漸進的穩定膚況。盧建勳院長進一步補充，光療的目標應是讓膚質越來越穩，而非一次性的改變。
盧建勳院長指出，過去的患者在治療數次後，不僅紅退了、血絲淡了，連毛孔與膚色也明顯細緻，整體看起來就像開了柔焦濾鏡，但又自然到像天生好膚質。
別盲目追求「神機」，醫師判斷+正確療程是關鍵
盧建勳院長提醒，想嘗試光療的女性應先了解自身膚質與問題根源，「千萬不要盲目跟風網紅推薦或追求神機醫美，敏感肌需要的是專業理解問題的醫師與適合的療程。」若能由專業醫師進行的皮膚診斷，才能讓每一次治療都成為皮膚進步的起點。
醫美選項越來越多、追求「白嫩無暇」成全民運動的時代，盧建勳院長認為，真正的高級保養不是要臉僅變白變亮，而是讓膚況保持穩定、乾淨、有光澤。所以，如何看懂皮膚問題，選擇正確的療程，才是經得起時間考驗的自然美。
盧建勳院長IG：https://www.instagram.com/sowell_dr.lu/
守葳診所：https://www.sowell.com.tw/
姊妹淘編輯部：以上產品報導內容，不代表本部立場。
法令紋看起來老10歲，該衝診所嗎？盧建勳醫師提醒：別急著亂補，小心變猴子臉！
