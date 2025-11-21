七成民意支持鞭刑入法打詐 藍前發言人：凸顯民眾對政府表現質疑

國民黨前發言人鄧凱勛。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

藍委推動鞭刑入法打詐，遭民進黨政府反對。媒體最新民調顯示，七成民眾支持以「鞭刑」懲處詐騙犯，近九成民眾認為現行刑罰過於輕縱。國民黨前發言人鄧凱勛質疑，該民調顯示，詐騙已成全民公敵，對政府打詐表現質疑。

鄧凱勛表示，台灣詐騙問題嚴重，從假投資、假交友、AI 深偽技術到跨國詐騙機房，詐騙手法愈來愈兇狠，幾乎每個人都曾遭被企圖詐騙，甚至有家人親友受害，詐騙不再只是治安議題，更全面侵蝕台灣社會安全網。

廣告 廣告

鄧凱勛批評，民進黨政府這幾年喊打詐喊得聲嘶力竭，還自我感覺良好稱「不滿意但有進展」，但實際成績卻是全面潰敗，詐騙案件不斷創新高，詐騙金額年年刷新紀錄，政府打詐打到詐騙集團反更囂張，讓人民無所適從。

鄧凱勛認為，從發起大惡罷，到如今對詐騙問題麻木不仁，忽視民意彷彿已成民進黨的正字標記，如今面對鞭刑入法打詐如此高共識民意，民進黨政府依舊對人民的憤怒至若罔聞，到底離人民有多遙遠。

鄧凱勛呼籲，民進黨政府停止用空話麻痺人民，希望政府能真正看見民意、理解人民的焦慮與不安，拿出有效作為，而不是讓台灣繼續在詐騙的海嘯中看不見希望。

更多太報報導

台灣應效法新加坡引入「鞭刑」打詐？法務部表態了

司法院稱鞭刑入法打詐是以暴制暴 洪孟楷：入法的公權力能說是暴力？

洪孟楷喊鞭刑嚴懲打詐！卓榮泰未鬆口評估：社會有對立意見