七成民眾支持鞭刑打詐 洪孟楷：政府別再找藉口

根據《TVBS民調中心》 11月最新民調顯示，高達92%的民眾認為台灣詐騙嚴重，超過七成支持效法新加坡引進鞭刑來打擊詐騙。國民黨立委洪孟楷今（21）日表示，這是最新、最直接的民意，清楚告訴政府能做的事還很多，該檢討的是政府對付詐騙的態度和決心。

國民黨立委洪孟楷。（圖／中天新聞）

根據民調顯示，七成民眾贊成台灣引進鞭刑處罰詐騙，不論是民進黨、國民黨、民眾黨或中立選民，皆有三分之二以上贊成。92%認為詐騙嚴重，只有4%覺得不嚴重。至於政府打詐成效，54%不滿意，僅24%滿意。

洪孟楷指出，這些數據再再說明，詐騙問題在台灣根深蒂固，早已成為全民公敵。他質疑政府不要再自我感覺良好，詐騙嚴重到92%，這不是民怨第一名什麼才是，還好意思在立法院答詢時為自己辯護。

詐騙集團猖獗因此詐騙防治成為政府施政重點之一。（示意圖／翻攝自pixabay）

洪孟楷認為，七成民眾支持引進鞭刑，代表人民願意接受更積極、更有效的手段，只要能嚇阻詐騙就是好方法。他強調會持續滾動了解民意，也會與國內法學專家學者研究，如何在降低衝擊的情況下，讓制度真正達到民眾期待的效果。

洪孟楷再次強調，政府的責任是幫人民解決問題，不是找藉口推卸責任。人民意見並沒有分歧，請政府不要再忽視民意，正面並深入討論鞭刑實施的可行性。有網友留言認為執政政府一直在保護壞人，犧牲好人，也有網友表示支持鞭刑，認為要政黨輪替才有可能實施。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於114年11月11日至11月14日晚間18：30至22：00，共接觸1,193位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為178位，拒訪率為14.9%，最後成功訪問有效樣本1,015位（市話508、手機507），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

