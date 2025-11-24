七成民調不算啥？2跡象曝「沉默保守派」挺高市早苗。 圖：翻攝自高市早苗的X

[Newtalk新聞] 日本首位女首相高市早苗，近日因「台灣有事」論述，引發中日關係緊張，而中方也採取多項行動予以反制。不過，根據最新民調顯示，高市內閣支持度居高不小，穩居7成高檔。然而，資深政治觀察家卻認為，這個數值恐怕還低估高市真實人氣，而這與日本主流媒體長期長期以來的「左傾結構」與「機構效應」，事實上，高市早苗實際上擁有一群龐大但沉默的「隱性鐵粉」，這股力量正如2025年自民黨總裁選舉時一樣，再次跌破了媒體專家的眼鏡。

回顧上月 4 日自民黨總裁選舉，包括《朝日新聞》、《每日新聞》等日本主流媒體在選前兩週發布的民調，幾乎一致看好以改革形象著稱的「修憲王子」小泉進次郎。當時的數據顯示，小泉在黨員票支持度上領先高市早苗超過 10 個百分點，輿論甚至一度形成「勝負已定」的氣氛。然而，正式開票卻出現戲劇性反轉，高市早苗在黨員票竟逆勢超前小泉近 20%，上演驚天逆轉，讓所有預測通通失準。

透過這場戰役證實一個現象，就是日本媒體民調往往偏向都會區與中間選民，嚴重低估地方基層與保守派黨員對高市早苗「國家正常化」路線的堅定支持。

有分析認為，日本戰後媒體生態長期由自由派主導，對於高市早苗這類主張參拜靖國神社、修憲及強化國防的「鷹派」政治人物，其報導角度多半帶有批判性。這種氛圍導致部分支持者在面對媒體民調時，傾向隱藏真實意向，形成類似美國川普支持者的「隱性選民」效應。換言之，當前各家媒體做出的70%支持度，可能只是高市早苗人氣「樓地板」，而非天花板。

除此之外，由於「台灣有事」發言，讓中國近期對高市早苗展開個人羞辱性攻擊，包括官媒發布穿著舊皇軍制服的漫畫、威脅制裁海鮮等手段，這些行徑反而產生了強烈的「聚旗效應」（Rally 'round the flag）。對許多政治冷感的日本人來說，當外部勢力如此粗暴干涉日本內政與辱罵本國領袖，激發了民族自尊心。

面對高市遭中國羞辱性攻擊，讓原本支持高市的保守排更為團結，也讓許多中間選民在「討厭中國霸凌」的心理下，轉而支持對中強硬的高市內閣。這股「反中紅利」結合了被媒體低估的保守派基本盤，正是高市早苗敢於在外交上與北京直球對決的最大底氣。

