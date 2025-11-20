七成領不到平均月薪4.8萬！這檔近三年報酬86% 27萬人已入手
財經中心／余國棟報導
根據主計總處日前公布薪資統計，今年1-9月平均月薪達4.8萬，約有69.77％上班族領不到平均月薪，為了更貼近真實情況，主計總處也公布月薪中位數，1-9月中位數3.8萬元，與平均數有不小差距。國泰投信建議，投資人應該善用投資把薪水變資產，尤其台灣科技產業競爭力強勁、企業獲利佳，股民們可關注國泰台灣科技龍頭（00881），有望作為打造第二收入引擎的核心選擇。
國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇指出，基金聚焦台灣科技產業最具競爭力的核心企業，涵蓋AI伺服器、半導體製造、IC設計等具長期趨勢的科技族群，台積電、台達電、鴻海、聯發科、仁寶、和碩都是成分股，其追蹤指數「臺灣科技龍頭通訊指數」，自成立以來的累積報酬率（2016/1/4-2025/10/31）達668.74%，對應台股加權報酬指數（含息）同期間的399.44%，可說是想追AI潮流的好選擇，近日台股微幅下修正好是布局的好時機，截至11/14，基金規模達724億元，受益人數近27萬人，最新收盤價（11/17）為30.7元，每張三萬初可入手。
蘇鼎宇補充，面對市場波動、不明局勢，定期定額是最適合投資人的投資策略，定期投入固定金額，能在波動期間自動攤平成本，且較不易受到情緒波動影響投資紀律，觀察00881定期定額表現，截至十月底，近一年報酬約37.21%、近兩年報酬約55.12%、近三年報酬約86.34%、成立以來（2020/12/01-2025/10/31）報酬約108.62%，長期下來有望累積到可觀報酬。
受惠於AI商機暢旺，台灣10月出口規模達618億美元，是史上首度單月破600億美元，年增率達49.7％，寫下連24紅，在AI驅動之下，也帶動台灣整體經濟表現，法人上調今年台灣GDP成長預測至6.5％，並指出台灣第三季GDP年增7.6％，遠超過市場共識的6％，累積前三季成長達7.1％，在亞洲名列前茅，顯著領先韓國等成熟市場，展望2026年，電子產業仍是台股長線領頭羊，全球對AI運算力的需求強勢不減，將進一步帶動晶圓代工、IC設計、網通設備等台灣優勢產業接單暢旺，加上企業資本支出持續擴張，市場預期台灣科技產業的營收動能有望延續，把握大盤相對低檔進場，掌握台股長線科技成長。
