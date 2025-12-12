七旬失智翁寒夜迷途險困街頭 西螺警急馳伸援及時救

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】一名七旬失智老翁日前天冷外出，因迷途獨自坐在西螺鎮公正路與中正路口宮廟前，全身顫抖、語言混亂，情況相當危急。西螺派出所員警施勇全、戴肇緯獲報後火速趕抵，以極高警覺察覺異狀，立即確認身分並在寒風中護送返家，成功避免憾事發生，展現警察守護弱勢的行動力。

當晚警方接獲民眾通報稱有長者疑似迷失方向。兩名員警在接報後立即前往現場巡查，遠遠便看見老翁蜷縮在宮廟前的矮椅上，衣著單薄、神情恍惚，完全無法清楚表達身分與需求。考量當時氣溫驟降，若放任久坐恐有失溫風險，員警立刻上前關懷，並協助其保暖、穩定情緒。

在初步詢問過程中，老翁語句斷續難以拼湊有效資訊，員警便耐心陪伴並透過警政系統進行交叉查核，終於確認其為70歲的廖姓民眾，且患有失智症，稍早獨自外出後因方向感喪失而迷失街頭。確認身分後，警方即時與家屬取得聯繫，並在詢問老翁身體狀況無恙後，全程護送返家。家屬見長者平安歸來，難掩激動，對警方迅速處理與細心照護深表感謝。

警方強調，失智長者迷途並非少見，尤其在冬季寒流或氣溫驟降時，個案一旦獨自在外停留太久，極易因失溫、跌倒或脫水而陷入危險，甚至危及生命。因此每一件迷途通報，都必須與時間賽跑。此次員警果斷處置、迅速查證身分並即刻親自護送返家，正是警察在第一線守護民眾安全的最佳示範，也成功阻止一場可能的遺憾。

西螺警方呼籲，台灣已全面邁入高齡化社會，失智者與身心障礙者走失風險大幅攀升。家中若有失智、中度智能障礙、自閉症或精神疾病患者，務必讓其隨身佩戴具有聯絡資訊的證件或配戴可協助辨識身分的物品。另外，各鄉鎮公所也提供「天倫D+定位設備」申請服務，能以GPS即時掌握活動範圍，一旦發生迷途情況，警方可在最短時間完成尋獲，為家屬多一層保障，也為高齡社會增添更多安全網。