七旬失智老翁倒臥長庚社區前 龜山警半小時助團圓
龜山區一名年約70歲祈姓老人昨(7)日晚間22時許在長庚醫護社區前人行道倒臥在地，無法清楚說出住家住址，龜山警分局大埔派出所到場時老翁一度無法起身坐好，經警方安撫老翁並確認渠身分便迅速聯繫家屬，不到半小時老翁的弟弟及妹妹就趕到現場將老翁帶回，所幸老翁無大礙。
龜山分局表示，老翁患有輕微失憶症由龜山區樂善社區外出後不知去向，家屬發現心急如焚四處尋找，同日22時民眾報案龜山長庚醫護新村內有老人路倒需要協助，大埔派出所員警趕到現場發現老翁體力不支倒地起身困難，通知消防隊到場檢視傷者，無需就醫。處理員警訊問老翁住處，老翁表示忘記住哪裡，思緒混亂雞同鴨講，所幸隨身包包內有證件，迅速通知家屬到派出所認領，結束一場虛驚。
大埔派出所所長黃彥彰表示祈姓老翁有失智症，時常會忘東忘西，家住在附近也會忘記回家的路，所幸身上有證件，員警可以順利幫助他找到家人，提醒民眾家中有容易走失的長者，一定要注意安全，佩掛防走失手鏈、衣服繡上聯絡方式、GPS定位物件等等方式，萬一走失才可以迅速協助聯繫家屬助返家。
