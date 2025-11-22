七旬婦人府中站走失 捷警機智「玩遊戲」喚醒記憶助團圓

現場處理員警：警員洪振泰(左)、潘品臣(右)。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／台北報導】日前一名七旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳層徘徊，捷警接獲通報後立即趕赴現場，惟婦人僅能表達自己的名字，無法提供其他身分資訊，捷警靈機一動，以玩遊戲的方式卸下婦人心防，成功引導婦人回想起電話號碼，順利聯繫上其家屬，協助返家。

捷運警察隊第四分隊員警潘品臣、洪振泰擔服巡邏勤務時，接獲通報捷運府中站有婦人迷途，經了解，婦人當天獨自從住家板橋區外出買菜後，疑似迷失方向，獨自徘徊至捷運府中站。捷警到場後，發現婦人神情恍惚、語句混亂，除了自己的名字外，其餘身分訊息皆無法回答，檢視其隨身物品，也未找到手機、證件或任何可辨識身分的名牌。捷警靈機一動，以較輕鬆的方式向婦人提議：阿嬤我們來玩遊戲，背出一組電話號碼，就買飲料當獎品給妳。婦人聽後露出放鬆的神情，緩緩說出一串記憶猶存的號碼，撥打電話後順利聯繫到婦人孫子，進而聯繫到其兒子前往府中站將婦人接回。兒子到場後，看到母親安然無恙頻向警方致謝，十分感謝捷警耐心與機智。捷警也提醒家屬可為其準備防走失相關物品，如識別手環、防走失名牌等，讓長者外出時能隨身佩戴，一旦走失，他人可立即識別身分並通知家屬。

捷運警察隊呼籲，隨著台灣步入高齡化社會，失智與走失事件更可能成為日常面臨的社會課題，呼籲家屬應提高警覺，及早為長者做好安全準備，並留意其外出狀況。若不慎走失時，請立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110請求協助，捷運警察將立即前往並提供協助。

