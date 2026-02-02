七旬婦反覆小便疼痛及血尿 禍首竟是罕見尿道鱗狀細胞癌

兩位主任醫師。林重鎣





70多歲的李姓婦人因長期性反覆小便疼痛、血尿及解尿困難，到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）泌尿科劉緯陽主任的門診求治，經施作內視鏡尿道腫瘤刮除，術後病理報告為罕見HPV（人類乳突病毒）導致的尿道鱗狀細胞癌。

由於該尿道鱗狀細胞癌具侵犯性為第三期，經腫瘤團隊會議專家討論後，決定由時任血液腫瘤科江佳駿醫師安排化療，以及放射腫瘤科盧皓維主任同步安排放射治療。李姓婦人經過腫瘤團隊合作三個月治療後，尿道鏡追蹤及核磁共振掃描下發現尿道腫瘤已消失，目前仍接受積極追蹤中。

劉緯陽主任指出，李婦一開始很像是典型夏季泌尿道感染的症狀，會有解尿疼痛及血尿，但是以抗生素治療2週後，上述症狀並無明顯改善，而且在尿道口一直有摸到「硬塊」。後來接受進一步尿道鏡檢查，發現其尿道已全部被腫瘤塞滿，深度核磁共振掃描則呈現全段尿道腫瘤已侵犯到陰道壁。

盧皓維主任表示，李婦腫瘤侵犯範圍廣泛，若直接進行手術切除，恐將影響正常泌尿道功能。經劉緯陽主任評估後轉介至放射腫瘤科，並會同血液腫瘤科共同規劃治療策略，爭取泌尿道器官保存的可能性。經跨科團隊充分討論後，最終決定採取根治性同步化學放射治療，以尿道腫瘤作為主要照射目標。由於病灶位置鄰近外陰部的敏感皮膚區域，李婦在治療期間一度出現中度以上的放射線皮膚炎及泌尿道發炎等副作用。然而，在醫療團隊細心照護，以及李婦耐心配合與高度信任下，仍順利完成完整療程。治療結束後，相關副作用皆已恢復，後續追蹤檢查亦顯示腫瘤已消失，治療成效良好。

劉緯陽主任說明，女性尿道鱗狀上皮癌是極為少見的惡性腫瘤，多發生在中年以上女性，約佔所有泌尿生殖系統癌症的1%以下。早期尿道癌可能沒有明顯症狀，容易與一般的尿道炎、膀胱炎混淆。常見症狀包括：一、血尿；二、排尿困難（如尿流變細、排尿費力）；三、尿道出血（如非經期的異常出血或尿道口分泌物）；四、局部腫塊（在尿道口觸及到贅生物或硬塊）。由於女性尿道較短，腫瘤若未及時發現，容易向外侵犯至陰道、外陰部，或向上侵犯到膀胱頸。因此，若有上述症狀應安排內視鏡檢查，排除腫瘤問題。

劉緯陽主任強調，此種HPV（人類乳突病毒）導致的鱗狀細胞癌多好發在頭頸部、子宮頸及皮膚，於尿道部份非常少見，國外只有少數病例報告可供治療參考，所以對於治療上只能藉由腫瘤團隊會議多位專家集思廣益，進一步幫病人找到有效的治療方向。故呼籲如果中年以上女性有反覆泌尿道感染接受抗生素治療效果不彰，又持續性血尿，應請泌尿科醫師安排進一步檢查，避免延誤治療時機。

