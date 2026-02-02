七旬婦反覆小便疼痛血尿 檢查確診罕見尿道鱗狀細胞癌

腫瘤團隊爭取泌尿道器官保存的可能性，經跨科團隊充分討論後，最終決定採取根治性同步化學放射治療。（圖：右為劉緯陽主任，左為盧皓維主任，仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

70多歲的李姓婦人因長期反覆小便疼痛、血尿及解尿困難，經就醫施作內視鏡尿道腫瘤刮除，術後病理報告為罕見人類乳突病毒（HPV）導致的尿道鱗狀細胞癌第三期。由於尿道鱗狀細胞癌具侵犯性，經腫瘤團隊會議專家討論後，決定安排化療，以及放射治療。李姓婦人經過腫瘤團隊三個月治療後，尿道鏡追蹤及核磁共振掃描下，尿道腫瘤已消失，目前仍持續追蹤。

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）泌尿科劉緯陽主任指出，患者一開始很像是典型夏季泌尿道感染的症狀，會有解尿疼痛及血尿，但是以抗生素治療2週後，症狀沒有明顯改善，而且在尿道口一直有摸到「硬塊」。後來接受進一步尿道鏡檢查，發現尿道已全部被腫瘤塞滿，深度核磁共振掃描則顯示全段尿道腫瘤已侵犯到陰道壁。

廣告 廣告

放射腫瘤科盧皓維主任表示，李婦腫瘤侵犯範圍廣泛，如果直接進行手術切除，恐將影響正常泌尿道功能。經劉緯陽主任評估後轉介放射腫瘤科，並會同血液腫瘤科江佳駿醫師共同規劃治療策略，爭取泌尿道器官保存的可能性。經跨科團隊充分討論後，最終決定採取根治性同步化學放射治療，以尿道腫瘤作為主要照射目標。由於病灶位置鄰近外陰部的敏感皮膚區域，患者在治療期間一度出現中度以上的放射線皮膚炎及泌尿道發炎等副作用。然而，在醫療團隊細心照護，以及李婦耐心配合與高度信任下，最後順利完成療程。治療結束後，相關副作用皆已恢復，追蹤檢查也顯示腫瘤已消失，治療成效良好。

劉緯陽主任說，女性尿道鱗狀上皮癌是極為少見的惡性腫瘤，大多發生在中年以上女性，約佔所有泌尿生殖系統癌症的1%以下。早期尿道癌可能沒有明顯症狀，容易與一般的尿道炎、膀胱炎混淆。常見症狀包括：一、血尿；二、排尿困難（如尿流變細、排尿費力）；三、尿道出血（如非經期的異常出血或尿道口分泌物）；四、局部腫塊（在尿道口觸及到贅生物或硬塊）。由於女性尿道較短，腫瘤如果沒有及時發現，容易向外侵犯至陰道、外陰部，或向上侵犯到膀胱頸。因此，如果症狀應安排內視鏡檢查，排除腫瘤問題。

劉緯陽主任強調，人類乳突病毒（HPV）導致的鱗狀細胞癌多好發在頭頸部、子宮頸及皮膚，於尿道部份非常少見，國外只有少數病例報告可供治療參考，所以，治療上只能藉由腫瘤團隊會議多名專家集思廣益，進一步幫病人找到有效的治療方向。呼籲中年以上女性，如果有反覆泌尿道感染接受抗生素治療效果不彰，又持續性血尿，應請泌尿科醫師安排進一步檢查，避免延誤治療時機。（張文祿報導）