七旬婦失蹤十八小時 汐止警河堤邊坡尋獲

記者黃秋儒／新北報導

日前新北市汐止區一名76歲陳姓婦人，獨自外出失聯，汐止警分局長安派出所員警獲報立即調閱監視器協尋，經員警地毯式搜索，最終在基隆河堤步道邊坡的草叢內，發現失足跌落的婦人，所幸婦人尚有意識，經救護人員送往汐止國泰醫院診治後已無大礙，婦人家屬也特別於網路社群對員警表達感謝之意。

汐止警分局指出，76歲的陳姓婦人於24日下午離家未歸，因婦人行動不便且離家時精神狀況不佳，家屬焦急萬分，於當日晚間22時許向長安派出所報案協尋，員警獲報後立即調閱監視器追查，發現婦人離家後乘坐計程車離開，員警追查車輛行蹤並沿途查訪，最後推測婦人可能在汐止區基隆河堤步道一帶活動，隨即派遣多名警力前往進行地毯式搜索。

警消人員合力搬運成功將陳姓婦人救出，後立即協助送醫。(讀者提供)

汐止警分局提到， 25日16時許，員警眼尖發現河堤步道邊坡的草叢中，疑似有人倒臥且穿著紅色外套與失蹤婦人相似，經確認正是陳姓老婦，員警立即聯繫消防隊將其送醫救治，婦人家屬對於長安派出所員警積極協助與熱忱服務萬分感謝，並讚許員警專業與高效率，迅速尋獲母親，得以避免憾事發生。

汐止警分局呼籲，家中如有年長或失智者，可隨身攜帶供辨識身分之聯絡資料或具定位功能的手錶，以利走失時迅速聯繫協助，減少危險發生。