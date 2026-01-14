七旬婦寒夜迷途梯間 內湖警暖心安置助收容

〔記者鄭景議／台北報導〕七十多歲的徐姓婦人，前日夜間在寒風中於台北市內湖區港墘路某公寓樓梯間徘徊，神情惶恐且衣著單薄，引起路過民眾注意並報案。內湖分局港墘派出所員警獲報趕抵現場，發現徐婦疑似患有失智情形，且無法說明住處，隨即將她帶回派出所提供熱茶保暖，並經由社會局協助，成功將她送往安置機構妥善照顧。

內湖分局港墘派出所指出，案發當晚氣溫偏低，員警執行巡邏勤務時接獲民眾通報，指稱有一名長者在公寓樓梯間徘徊多時，看起來需要協助。員警趕到現場後，嘗試與徐婦對話，發現她言語表達不清，且身上沒有攜帶任何身分證明文件或聯絡資訊。考量到深夜氣溫驟降，擔心老婦人長時間待在戶外可能會有失溫風險，員警隨即主動伸出援手，先行將她載回派出所休息。

抵達派出所後，員警不僅提供溫熱茶水供徐婦禦寒，也耐心地陪在身邊安撫她不安的情緒。為了儘速查明身分，員警同步聯繫台北市政府社會局協助，並透過警政與社福單位的資訊交叉比對。在雙方通力合作下，確認徐婦目前處於需要特別照護的狀況，最終順利將她安全護送往安置機構，讓她獲得妥善的休息與後續關懷。

內湖分局呼籲，家中如果有高齡或失智長者，家屬應多加留意其動向，並建議為其配戴防走失手環或在隨身衣物標註聯絡資訊。民眾如果在街頭發現疑似迷途長者，請即刻撥打一一0報案電話，讓溫暖與關懷能在寒冬中即時傳遞，共同守護社區安全。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

