七旬婦捐百萬善款暖人心 16歲少年寫感謝信：會努力用功長大為社會出一份心力

中央健康保險署台北業務組去年12月下旬收到一筆百萬元善款，讓需要的人不因經濟壓力而失去就醫保障。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕「幸好有愛心捐款，幫我們減輕了一些負擔。」16歲的吳同學來自單親家庭，父親近年因病驟逝後，與年邁體弱、需經常就醫的奶奶及姑姑相依為命，生活重擔與醫療支出同時壓來，讓一家人一度連健保費都無力負擔，就在最艱難的時刻，一份來自陌生人的善意，悄悄伸出援手。

中央健康保險署今(20日)分享，台北業務組去年12月下旬收到一筆百萬元善款，捐款人是一名年逾七旬的女士。她未留下姓名，只希望透過健保愛心專戶，協助無力繳納健保費的弱勢家庭，讓需要的人不因經濟壓力而失去就醫保障。

廣告 廣告

台北業務組組長李純馥指出，為感謝捐款人將關懷化為實際行動，特別率隊前往捐款人家中致贈感謝狀，這名女士表示，長年肯定全民健保守護國人健康的角色，因此以捐款支持健保制度，希望將溫暖與善意傳遞給真正需要的人，協助弱勢家庭安心就醫。

台北業務組在了解吳同學一家的狀況後，隨即啟動愛心善款，協助繳清健保欠費，讓一家人重新擁有健保保障。獲得協助後，吳同學親手寫下一封感謝信，字跡略顯稚嫩，卻滿是情感。他在信中坦言，父親過世後，醫療費用讓家中承受極大壓力，也寫下對捐款人的感謝，並期許自己未來「努力學習、長大後為社會出一份力」，把曾經接住他的溫暖，再傳遞給他人。

這樣的故事，並非個案。台北業務組統計，去年共協助537戶弱勢家庭繳納健保費，金額逾1006萬元；健保愛心專戶成立至今，已運用8548萬餘元善款，讓3600多個弱勢家庭受惠，其中，去年就有176名未成年人獲得協助，補助金額達313萬餘元。

當災難來臨時，這份支持也沒有缺席。去年楊柳、鳳凰颱風造成多地災情後，台北業務組也協助117戶弱勢家庭清償健保欠費，補助金額達273萬餘元。

健保署長陳亮妤表示，全民健保讓台灣人民不再因病而貧、因貧而病，更透過愛心專戶適時對弱勢伸出援手，把台灣社會的愛傳遞下去。另外，因一時經濟困難無法繳清保費者，健保署也提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以紓解欠費壓力。若民眾欲進一步瞭解欠費協助及愛心專戶詳細訊息，可至中央健康保險署首頁查詢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

今年「大寒」真的冷！廖大乙：把握大寒到立春 讓穢氣滾蛋

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

東北部迎大雨下探8度！中南部溫差達10度 週末氣溫回升

北北基宜大雨特報！ 今天越晚越冷、明起北部低溫下探10度

