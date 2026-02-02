七旬婦看東西霧霧的竟是「長瘤」！醫警告：視力模糊藏疾病警訊

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】70歲的王女士，半年前開始感覺看東西「霧霧的」，起初以為只是年紀大、眼睛退化，未特別在意，但視力模糊的情形卻逐漸加劇，連看電視字幕都變得吃力，才前往台北慈濟醫院就診。經眼科部謝繡卉醫師檢查，發現王女士右眼視力僅剩0.1，然而，進一步檢查眼球結膜、角膜、水晶體及視網膜，皆未發現明顯異常。謝繡卉醫師提高警覺，懷疑可能與視神經、甚至腦部病變有關，隨即安排核磁共振檢查，結果發現腦部血管異常，會診放射科醫師後，確診為右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經，因此給與放射介入治療，成功降低後續發生失明、腦出血等嚴重併發症的風險。目前，王女士右眼視力已有明顯回升，持續於門診追蹤觀察。

神經系統發生病變時 影響視神經可能導致視力模糊

謝繡卉醫師指出，眼睛本身主要是接收影像的功能，光線經由眼睛構造成像後，轉換成神經訊號，由視神經傳送至大腦的視覺中樞進行解讀。視神經為大腦神經系統的一部分，當神經出現病變時，可能會影響到視神經的傳導或視覺中樞的判讀能力，進而表現在視力模糊、視野缺損、影像變形等視覺異常上。

部分腦部疾病初期無頭痛或神經症狀 但可能發生視力模糊

臨床上，部分腦部疾病如腦血管瘤、腦中風、腦腫瘤、腦部缺血，甚至特定神經退化性疾病如多發性硬化症，都可能以視力模糊、視野缺損、影像變形等症狀表現。謝繡卉醫師特別提及，這類疾病初期往往沒有明顯頭痛或神經症狀，容易被民眾誤以為只是眼睛老化或長時間用眼造成的疲勞，但因為與腦部或血管病變密切相關，若未及時診斷與治療，恐影響視力預後，甚至危及生命。

視力模糊也可能起因於常見眼科問題 需進一步檢查與治療

除了腦部疾病警訊外，常見的眼科問題，如白內障、青光眼、黃斑部病變、乾眼症、高度近視相關病變，或視網膜病變，也都可能造成視力下降。謝繡卉醫師說明，依據檢查結果給予相應的治療建議，包括使用眼藥水或藥膏控制症狀、調整用眼習慣，或評估是否需要接受雷射或手術治療。若經醫師判讀需進一步檢查，則會安排視野或神經、腦部影像檢查，以釐清視力模糊的原因。

適度休息後仍無法改善視力模糊 須警覺異常並盡快就醫

謝繡卉醫師建議：若視力模糊在充分休息後可明顯改善，多半與長時間滑手機、看電腦所造成的眼睛疲勞有關，透過適度休息、溫熱敷眼睛及輕柔按摩眼周，通常能獲得緩解；但若視力下降持續存在，或出現單眼與雙眼視力差異明顯、視野缺角、看東西歪斜、顏色變淡等情況，就不宜單純歸咎於用眼過度，應儘早就醫檢查。謝繡卉醫師強調，及早發現視覺異常，不僅能守住視力，也可能為整體健康爭取關鍵的治療時間。

