七旬婦街頭摔倒無助 內湖警暖心協助護送回家
【警政時報 薛秀蓮／台北報導】臺北市政府警察局內湖分局康寧派出所所長吳璽名、警員林蕎蓉日前擔服勤務時，接獲民眾報案稱有一名老婦跌坐於路旁疑似需警協助，警方隨即到場瞭解。
警方到場後，發現一名蔣姓婦人（約70歲）坐在路旁，神情略顯不安。經關心了解，得知婦人有輕微失智獨自出門準備前往通訊行修理手機，途中因人行道台階較高、不慎跌倒，行動一時受限而無法起身，只好先在一旁休息。
由於當時天候悶熱，且考量婦人行動不便，員警擔心其長時間在外恐有危險，遂主動將她攙扶返回派出所休息，同時協助處理手機問題，讓婦人得以恢復聯繫。待其狀況穩定後，員警再親自護送其返家，安全交由家人照護。
蔣姓婦人及家屬對警方的熱心協助表示高度肯定與由衷感謝，也感激當時主動通報的民眾，讓愛與善意及時伸出援手。
內湖分局提醒，家中如有年長或需特別照顧的親人，外出時應盡量有家屬陪同，平時也可於身上配戴可辨識身分或緊急聯絡方式的物品，確保走失或突發狀況時能及時聯繫。另呼籲民眾，若發現迷途或需要協助的民眾，應主動關心，或撥打110通報，亦可陪同前往鄰近派出所尋求警方協助，共同營造友善、安全的社會環境。
