七旬婦遭推擠摔傷！他搭捷運遭旁人擦撞 雨傘敲牆全車乘客奔逃

記者楊忠翰／台北報導

台北捷運又傳騷動事件，25日晚間8時33分，1名年約40歲男子搭乘捷運時，疑因恐慌症突然發作，導致他一時情緒激動，不斷對人高聲咆哮，還拿著雨傘敲打玻璃，眾人嚇得趕緊逃離車廂，過程中1名年約70歲老婦不慎摔傷，隨即被送往台大醫院救治，男子則經家屬安撫後返家休養。

目擊女乘客受訪時表示，當時男子拿著雨傘，邊咆哮邊敲打牆壁，所有人立刻往反方向，引起後方車廂乘客恐慌，眾人在一陣推擠後下車，女乘客還說：「一堆人東西都沒帶走就下車逃走了。」，現在大家搭捷運都膽顫心驚，讓人感到十分難過，這件事如果發生在以前，大家是不會如此逃竄的。

對此，台北捷運公司表示，今天晚間8時32分，松山新店線往松山方向列車，準備在北門站進站時，有乘客按壓對講機表示，車廂內發生乘客爭執，行控中心立即通報捷運警察隊。

捷警到場後發現，1名男子與母親於北門站下車，母親向月台上的站長表示，兒子與其他旅客發生碰撞，頓時情緒激動；行控中心確認原因後，隨即要求行車專員對車廂進行安撫廣播，後續交由捷警、轄區分局及救護人員處理。

台北捷運公司呼籲，倘若乘客在捷運系統內發現他人任何異常行為，請保持理性冷靜，切勿過度驚慌，並留意自身安全，同時撥打110、119或通知站務人員、行車專員、行控中心，以及利用台北捷運AI智慧客服通報，本公司獲報後將儘速派員趕往現場處理。

