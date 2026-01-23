七旬婦闖紅燈連撞29車！單車騎士遭拋飛二次撞擊慘死

台南市東區大學路與勝利路口日前下午發生一起嚴重車禍事故。根據檢方調查，79歲劉姓女駕駛自用小客車搭載鄭姓乘客，沿大學路由東往西行駛。

事發當時天候晴朗、路況良好、視距清楚，劉女行經該路口時，未依紅燈指示停等，直接暴衝闖入路口。路口前方已有多名用路人停等紅燈，包括陳姓、吳姓機車騎士，以及70多歲陳姓男子騎乘自行車準備左轉進入勝利路。

劉女所駕車輛先後撞擊兩部機車，接著撞上自行車，最後波及勝利路旁停放的多輛機車才停下，共計造成29輛車受損。這起連環撞擊事故造成多人受傷，其中騎乘自行車的陳姓男子傷勢最為嚴重。

陳男遭撞擊後，整個人彈飛至對向車道，落在馬姓駕駛停等紅燈的小客車引擎蓋上方，形成二次撞擊。陳男隨即被送往醫院急救，但因雙側氣血胸、四肢骨折及多重器官損傷，於同日下午2時26分宣告不治。

其餘傷者傷勢較輕，部分僅受擦挫傷並未提告，也有人已和解撤回告訴。劉女車上的鄭姓乘客雖有受傷，但未提出過失傷害告訴。至於陳男落下的馬姓駕駛，已獲檢察官不起訴處分。

檢方指出，劉女肇事後留在現場，並主動向到場員警坦承肇事。然而劉女違反交通號誌、疏未注意義務，與被害人死亡結果間具有因果關係，已構成過失致死罪嫌。台南地檢署偵查終結，依法對劉女提起公訴。由於劉女符合自首條件，檢察官請求法院依刑法第62條前段規定減輕其刑。

