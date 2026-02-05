七旬孝女照顧失智雙親 永慶房產集團送年禮與紅包傳祝福

永慶房產集團加盟四品牌高雄區經管會以實際行動投入在地公益關懷，再度參與創世基金會「寒士吃飽30-送禮到家」活動，累積募集二十萬元服務經費；鄭曜德會長、林剛瑋榮譽會長四日率領眾多幹部，寒冬送暖關懷創世到宅個案陳家，將年節物資送進家門，為長期承擔照護重擔的家庭注入溫暖與力量。(見圖)

創世基金會今(五)日說明，年近七旬的陳女士年輕時喪夫，育有二子，靠從事小吃店大夜班外場服務員支撐一家開銷；一○四年母親因失智臥床，一一二年父親也失智臥床，弟弟又服監，只好將父親接回，獨力照顧失智臥床雙親長達十餘年，面對坎坷的人生，陳女士依然咬緊牙關，積極面對。

永慶房產集團旗下永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產等加盟四品牌代表獻上年禮及祝福紅包，傳遞社會真摯的關懷與祝福。

永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產等加盟四品牌，長期深耕高雄地方、貼近社區，不僅提供專業不動產服務，更希望成為社區中被依靠的力量；高雄區經管會多年來持續與創世基金會合作，透過愛心義賣、公益行動與實地關懷，穩定支持植物人安養及到宅服務，將企業影響力化為持續的社會關懷。

鄭曜德會長表示，企業扎根地方發展，更應回饋社會、照顧需要幫助的家庭，曾有永慶從業人員的家屬，在生命低谷時接受創世基金會的協助，不僅團隊成員更能同理植物人家庭長期照護的艱辛，也選擇用自己的能力長期支持創世服務，陪伴更多家庭走過艱難時刻。

農曆年節前，創世持續進行送禮到家服務，祝福年禮八百元及過年應急紅包六百元，幫助植物人家庭富年味之菜餚，溫暖過好年，愛心專線○七-二六一二八六一分機九吃飽小組。