七旬港籍婦吃饗食天堂疑異物哽塞 無呼吸心跳送醫

一名年約70歲的婦人23號晚間到高雄夢時代的饗食天堂用餐，卻疑似因為異物哽塞，當場失去呼吸心跳，緊急送醫治療；對此饗食天堂表示，同仁在第一時間進行緊急救助，後續等狀況釐清，將進一步向各界說明。

救護車鳴笛跟時間賽跑，緊急將患者送醫治療，23號晚間一名年約70歲的婦人在高雄夢時代響食天堂用餐卻突然倒地，當場失去呼吸心跳。

根據平面媒體報導，目擊者表示，看到婦人前往取湯，準備回到座位時身體不適倒下，雖然消防局接獲報案，指稱疑似異物哽塞，但是救護人員到場後並沒有看到哽塞情形，送醫過程以及初步檢查也沒有在患者口腔或是呼吸道發現異物，實際狀況都還有待釐清。

對此饗食天堂表示，目前正全力了解相關狀況，現場同仁第一時間已依程序進行緊急救助，並以顧客的安全與健康為最優先考量，等狀況釐清之後會進一步向各界說明。

