七旬男外傷性退化性髖關節炎 微創髖關節置換術助重生





【NOW健康 楊芷晴／新竹報導】76歲男性病人多年前因髖臼骨折接受手術，術後留下垂足（foot drop）與步態異常，長期行動不便，導致外傷性退化性髖關節炎，連如廁與行走都成為挑戰。經新竹臺大分院骨科團隊詳細評估並與病人充分溝通後，決定採用「前側入路（Direct Anterior Approach, DAA）」人工髖關節置換手術，避開之前的手術區域，病人術後當天即可床邊如廁並下床行走，疼痛顯著減輕，展現微創技術在高齡手術中的安全與高效，成功改善長年困擾。



微創DAA人工髖關節置換術 精準定位縮短復健期



新竹臺大分院骨科部主任賈維焯醫師指出：「DAA手術的最大優勢在於保留肌肉結構、縮小傷口並降低疼痛，使病人能於術後儘早下床活動，加速恢復日常生活功能。」他也說，「看到病人術後能自在行走、重拾生活自信，是團隊推動微創精準醫療的最大動力。」

▲新竹臺大分院骨科部團隊經評估後，施行前側入路（Direct Anterior Approach, DAA）人工髖關節置換手術，避開之前的手術區域，降低併發症風險，術後恢復良好。（圖／新竹臺大分院提供）



賈維焯主任說明，DAA人工髖關節置換術是近年國際間發展成熟的微創技術。新竹臺大分院骨科團隊結合術前影像分析與精準定位系統，提高手術植入穩定性與下肢長短對位準確性。與傳統後側入路手術相比，DAA術式不僅可減少術後疼痛與出血，亦能縮短復健期並降低脫臼風險。



結合ERAS、DSCC制度 全面提升人工關節置換品質



新竹臺大分院骨科部長期推動人工關節手術品質提升計畫，結合國家疾病特定照護認證（DSCC）、品質改善圈（QCC）及加速康復術後照護（ERAS）等制度化品質管理機制，建立標準化手術流程與病人追蹤系統。近年更導入智慧機器手臂導航與AI影像輔助技術，提升人工關節置換的精準度、安全性與個人化治療品質。



# 首圖來源／Freepik



