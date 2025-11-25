七旬翁便秘「一天一半時間待馬桶」 竟7公分大腸癌塞腸子 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

雲林一名七旬老翁，日前開始出現腹脹、排便困難卻又頻頻有便意的狀況，一天幾乎有一半時間都待在馬桶上，只能苦中作樂自嘲「還好家裡是坐式馬桶，不然一定會倒下去。」就醫才發現，罹患乙狀結腸癌，腫瘤約七公分，造成腸子幾乎完全阻塞，也導致他一進食就會肚子又脹又痛。

收治病人的雲林基督教醫院大腸直腸外科主任張譽耀表示，老翁是被家人帶著就醫，仔細問診才知道，原來他八年前曾接受大腸癌篩檢中出現糞便潛血反應，隨後接受大腸鏡檢查，當時雖已發現息肉，但因檢查過程不適，中途放棄，留下陰影，並未及時處理，沒想到養出大患。

再度就醫，這一次醫師安排舒眠大腸鏡檢查，「睡一覺醒來就做完了」，老翁未再感到不適，然而檢查結果卻顯示大腸有異常病灶。

張譽耀指出，老翁確診罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分，造成腸子幾乎完全阻塞，也導致他進食就會肚子又脹又痛；術前一度因為不敢進食，體重下降、營養不足，可能造成傷口癒合不良，所幸經過提早住院，透過靜脈營養針先建立營養，強健身體後才手術，術後傷口才順利癒合。

老翁術後恢復良好，疼痛程度遠低於預期，讓他開心表示「沒想到這麼快就能下床，真的很感謝醫師。」

張譽耀提醒，大腸癌長期高居國人癌症發生率前十大，但透過免費的糞便潛血篩檢，即可早期發現、早期治療，避免疾病惡化。彰基醫學中心每年收治相當多經外院檢出的大腸癌患者，約有三成個案是在院外篩檢後轉介來本院治療，其中以南投地區民眾居多，醫院將持續強化篩檢宣導，期盼守護更多中部地區民眾的健康。

照片來源：彰化基督教醫院提供

