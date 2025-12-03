七旬翁出門運動 迷路走3公里...嘆沒用了

台中一名七十多歲的老翁疑似失智，從北區一路走到西區，步行約三公里後迷路。（圖／東森新聞）





台中一名七十多歲的老翁疑似失智，從北區一路走到西區，步行約三公里後迷路，誤以為自己在外徘徊了兩至三天。員警到場關心時，老翁語氣無助，甚至感嘆自己已經沒用了，讓員警相當心疼，耐心安撫後將他護送返家。

老翁當時走進店內，神情徬徨，警方接獲通報前往查看。雖然老翁聽得懂問題，但回應內容卻顯得混亂，自稱已在外生活兩三天。員警觀察他並無久未返家的跡象，懷疑可能罹患失智症。過程中老翁一度表示自己變得沒有用，警方立即安撫，提醒他退化是自然現象，需要家人協助就醫，並不要過度自責。

廣告 廣告

警方將老翁帶回派出所比對資料後，才確認他從住家所在地北區一路步行至西區，距離近三公里。員警隨後協助載送返家，家屬得知老翁平安無事後大大鬆了一口氣，也感謝警方的即時協助。

更多東森新聞報導

按喇叭惹怒？ 2車路口互嗆20分鐘 幼童當場嚇哭

快訊／台中公車撞拖吊車 3人受困搶救中

台中果園鐵皮屋驚傳火警！屋體全燒剩骨架 驚悚畫面曝

