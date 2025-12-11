七旬翁因車禍發現肺癌 國軍臺中總醫院助根治

記者黃清衛／綜合報導

一場車禍意外，竟成為救命的關鍵！臺中70歲的陳先生，日前因車禍導致嚴重的胸壁挫傷與多根肋骨骨折，被送往國軍臺中總醫院急救。在接受「胸腔鏡輔助肋骨固定手術」治療外傷的過程中，醫療團隊意外在電腦斷層影像中發現右肺疑似早期肺腺癌病灶。陳先生在肋骨傷勢復原後，隨即接受微創手術切除肺部病灶，確診為第一期肺腺癌。醫師表示，這場「因禍得福」的意外，加上兩次精準的微創手術，讓病人同時保住了生活品質與生命安全。

國軍臺中總醫院胸腔外科主任謝志明指出，陳先生送醫時左側第3至7肋骨骨折合併血胸，呼吸極度困難，疼痛指數（VAS）高達8分。傳統肋骨骨折多採保守治療（不開刀），病人需忍受長達2至3個月的劇痛，若錯位嚴重甚至需半年才能癒合，且易引發肺炎、氣血胸等併發症。

經評估後，醫療團隊採用「胸腔鏡輔助肋骨骨折復位矯正鋼板內固定手術」。術後陳先生的疼痛指數迅速降至3分，呼吸困難明顯改善，也能順利咳痰與進行肺部復健，住院兩週即順利出院。謝志明表示，該院擁有超過1千例肋骨骨折手術經驗，透過內視鏡輔助能縮小傷口，是目前符合適應症病人的最佳選擇。

在處理外傷的術前電腦斷層中，醫師敏銳發現陳先生右下肺葉有疑似早期肺癌的毛玻璃樣病灶。待陳先生肋骨傷勢穩定、3個月後回診追蹤時，發現病灶依然存在。謝志明隨即安排第二次「胸腔鏡微創手術」切除病灶，病理報告證實為肺腺癌第一期。

謝志明強調，肺癌早期幾乎無症狀，被稱為「隱形殺手」，若能在第一期發現，5年存活率高達9成以上。陳先生若非因車禍接受高階影像檢查，恐怕難以在早期發現病灶。

謝志明呼籲，肺癌高居國人10大癌症死因首位，胸部X光難以發現1公分以下病灶，低劑量電腦斷層（LDCT）是目前唯一具實證的早期篩檢工具。目前國健署針對兩大高危險群提供公費補助篩檢：1.具肺癌家族史者： 45-74歲男性、40-74歲女性（父母、子女或兄弟姊妹曾罹患肺癌）。2.重度吸菸者： 50-74歲，吸菸史達「20包-年」以上。

醫師提醒，雖然約9成肺部結節屬良性，但若發現病灶應遵循醫囑定期追蹤；一旦懷疑為早期肺腺癌，及早接受胸腔鏡微創手術是改善預後的關鍵。

陳先生術後痊癒感謝國軍臺中總醫院胸腔外科主任謝志明仁心醫術。(國軍臺中總醫院提供)