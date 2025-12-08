七旬翁在公園滑梯下激戰六旬婦！大白天公園活春宮 家長嚇壞

日前高雄市鳳山體育館停車場2號出口旁的兒童遊戲區發生一起公然猥褻案件。一名梁姓女子帶著孩子前往遊戲區遊玩，正準備使用溜滑梯設施時，赫然發現滑梯下方空間有一對老年男女正在進行性行為。

現場目擊者梁女表示，當時看見72歲的蔡姓老翁與67歲的陳姓老婦均未穿著褲子，以女上男下的姿勢進行性交。梁女立即拍照存證並帶著孩子迅速離開現場，隨後報警處理。她事後還目睹蔡翁拿錢給陳婦的情形。

警方接獲報案後立即趕赴現場，當場逮捕兩名當事人。在警詢過程中，蔡翁否認有性交行為，聲稱當天在公園遇到陳婦，對方提議到兒童遊戲區聊天。他表示陳婦向他索取300元新台幣，聲稱多日未進食，他留下100元自用，給了對方200元，但堅決否認有脫褲進行性行為。陳婦在接受調查時則坦承確有發生性接觸。

她供稱兩人先是互相愛撫，隨後嘗試進行性交，但因蔡翁無法正常勃起，雖多次嘗試仍無法順利完成性交動作，但兩人的性器官確實有過接觸。

關於金錢往來部分，陳婦則否認有向對方索錢。案件移送高雄地方法院審理期間，蔡翁在庭上改口稱陳婦是向他要錢，但他沒有給錢，也沒有要進行性交易，只是給了對方食物。然而法官根據梁女拍攝的現場照片及其他相關證據，認定兩人確實有公然猥褻行為。

法院最終判決兩名被告公然猥褻罪名成立，蔡翁被判處拘役40天，陳婦被判處拘役25天，均可易科罰金。全案仍可上訴。這起事件引發社會關注，兒童遊樂場本應是提供孩童安全遊玩的公共空間，卻發生如此不當行為，對在場兒童可能造成的心理影響令人擔憂。相關單位已加強巡邏，避免類似事件再次發生。

