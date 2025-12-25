七旬翁發揮創意 人稱環保"馬蓋仙"

南投慈濟志工「吳正郎」，過去住在桃園八德，7年前搬到南投後，他抱持相同熱情，持續投入社區工作，尤其近幾年在輔具團隊的付出，幫助了許多弱勢家庭。他年輕時從事機械工作，專長正好能派上用場，儘管他已經75歲，但許多粗重勤務，仍能看到他的身影，默默付出。

用心擦拭清潔輔具、歸類整齊，志工吳正郎在南投聯絡處，是團隊不可或缺的重要成員。不論是將輔具送到個案家中，或是回收整理，吳正郎行動俐落，完全看不出已經75歲。慈濟志工 吳正郎：「(年輕時)都是在修理機械，有時還要送貨，所以都是做些粗重的工作。」

7年前從桃園八德搬到南投，不同的環境，吳正郎抱持著相同的熱情。慈濟志工 吳正郎：「在慈濟裡 應該是沒什麼差別，只要你想做肯做，慈濟到哪裡都一樣，人家都會歡迎你。」

因為對機械內行，他在環保站也常發揮巧思，自創一些工具，讓大家使用更順手。「釘子你把它勾住，拉下去 它就起來了，哇 那這支就很好用了。」

慈濟志工 楊展榮：「在環保站是我們 馬蓋先 之一啦，他也很會修理多東西，真的是我們環保站的寶。」

慈濟志工 吳正郎：「如果有勤務叫我去，能力所及的範圍就去做。」

有任務就到，有需要就做，吳正郎用行動證明，善念不分區域，只要有愛，到哪裡都能延續。

