七旬翁罹兩癌 雙微創助重生

七十四歲張先生日前因腹痛、解黑便至高醫岡山醫院就醫，意外接連發現胃部、大腸均有惡性腫瘤，考量其年事已高，為降低重複手術及麻醉風險，消化外科與大腸直腸外科兩名主任級醫師跨科合作，接力完成胃、腸兩部位的腹腔鏡微創手術腫瘤切除，病人隔天即能漸進飲食、一周後順利康復出院。（見圖）

收治病人的高醫岡山醫院一般及消化系外科主任吳柏宣表示，張先生因突發上腹悶痛、糞便顏色變黑，由家人陪同到急診就醫，因懷疑有消化道出血，安排胃鏡檢查，在胃部發現兩公分惡性腫瘤，進一步做大腸鏡檢查，確認乙狀結腸也有一處三公分腫瘤，所幸兩處皆為可手術根治之病灶。

吳柏宣醫師指出，以往這類病患，若以傳統開腹手術治療，往往需要分次進行，不僅延長整體恢復期，還得承擔兩次麻醉與手術風險；這次採用的「雙微創手術」特色，在於於單次麻醉下，同步以微創方式完成兩個部位腫瘤切除、淋巴結廓清與腸胃道重建。

張先生回診時提到，發現罹癌後原本擔心要動大手術，醫師告知可進行雙部位微創手術，他決定積極治療；術後疼痛感低，第二天就想下床走動。出院回家休息一個多月以來，天天健走半小時，體重上百公斤的他還順利瘦身十幾公斤，後續僅須定期回診追蹤，感謝高醫岡山醫院醫護同仁提供先進醫療技術與照顧。

負責執刀之一的大腸直腸外科主任鄞子傑強調，胃腸道癌症多數早期症狀不明顯，張先生能及早發現接受治療，與就醫警覺及完善檢查密切相關；中壯年族群若已有癌症病史，更應積極接受胃鏡或大腸鏡檢查；一般民眾則可從均衡飲食、戒菸、減少攝取酒類及規律運動做起，四十五至七十四歲可接受每兩年一次的免費糞便潛血檢查（FIT）篩檢，注意便血、黑便等警訊，把握治療黃金時期。