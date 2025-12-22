七旬翁罹肝癌又發現肺腫瘤 達文西機器人手術切除肺節

圖說：主任廖啟耀表示，因患者曾有車禍導致橫隔膜受傷病史，採用達文西機器人手術系統執行肺節切除手術，術後第三天順利出院。（記者鍾麗如攝）

一名罹患肝臟細胞癌的七十五歲吳先生，在仁愛長庚合作聯盟醫院接受治療期間，又發現右下肺有一顆約一點二公分的腫瘤，因疑似肺癌而轉介到胸腔及心臟血管外科門診，經醫療團隊和家屬討論後決定進行手術切除該腫瘤，由於患者過去有車禍導致橫隔膜受傷的病史，讓手術預期難度相對提高，隨即採用達文西機器人手術系統執行肺節切除手術，術後第三天順利出院返家。

胸腔及心臟血管外科主任廖啟耀表示，雖然肺臟腫瘤手術在台灣十分普及且發達，但因有些患者的情況會使醫師預期手術難度提高，其中以過去曾有外傷經歷、曾接受胸腔手術、肺臟腫瘤接受過放射性治療的患者最常見，這類患者常見的手術困難度為解剖構造改變，並常因胸腔發炎反應的影響，讓肺臟與周遭肋膜產生沾黏，同時血管的方向也更難分辨；對執行手術醫師而言，是一項困難的挑戰。

廖啟耀指出，術中患者的橫隔膜如果符合預期和肺臟沾黏，致使手術空間也較狹小，達文西機器人手術可提供穩定的操作及清晰的手術視野，這對於外科醫師在分沾黏上是如虎添翼。

廖啟耀表示，雖然因為外傷病史使手術困難度上升，醫療團隊藉由達文西機器人手臂幫助成功完成手術；過往使用傳統開胸手術或胸腔鏡手術於類似的患者，常因為分沾黏導致肺破損，所以需要較長的恢復時間，但在進行達文西手術的過程中，不只術中沒有發生因為分沾黏常見的出血、肺破損等問題，術後第二天患者即可拔除胸腔引流管。