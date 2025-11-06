七旬翁行動不便經營柑仔店屢遭檢舉 網友揪用「新台幣」幫忙下架

非故意！泡麵飲料過期，遭民眾檢舉挨罰6萬元。（圖／TVBS）

一間位於新北中和圓通路上經營近七十年的傳統雜貨店，近期因販售過期商品而遭連續檢舉處罰，引起社區關注。這間小店由一名70歲、行動不便的老翁經營，今年4月被衛生局開罰6萬元後，上週又再度被檢舉。消費者得知情況後，紛紛前往以購物方式協助老翁檢視商品，同時呼籲顧客購買時主動留意效期，發現問題直接向老闆反映，而非檢舉造成高額罰款，讓老人家難以負擔。

這家雜貨店架上擺放著泡麵、飲料、零食、雞蛋，甚至還有小玩具，是典型的傳統柑仔店。雖然經營規模不大，卻因商品過期問題頻遭檢舉。老闆年事已高，走路一跛一跛非常吃力，維持著這間由祖母傳下來的店面。

老翁的弟弟表示，由於人手不足，無法隨時幫忙整理商品。他解釋道，有時候因為忙碌無法協助整理，而老翁身體狀況不佳，常常五六點就不得不關店，沒有人可以輪班替換。為了提醒顧客，店內櫃檯也特別貼出告示，請顧客注意商品效期。

有民眾對此情況表示理解但也指出現實困境，認為雖然同情老翁，但法規確實不允許販售過期食品。據了解，這位老翁未婚無子女，近年來因身體狀況不佳，無法有效管理店內商品。親友表示，過期商品都是老翁自行吸收損失，並非刻意販售。

面對這樣的情況，老翁的親友懇請消費者在購買時多加留意商品效期，若發現過期品可直接向老翁反映，而非檢舉導致高額罰款。他們坦言，一次六萬元的罰單對於小本經營的雜貨店來說實在難以承受，希望能獲得社區居民的理解與支持。

