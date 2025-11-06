七旬翁行動不便經營柑仔店屢遭檢舉 網友揪用「新台幣」幫忙下架
一間位於新北中和圓通路上經營近七十年的傳統雜貨店，近期因販售過期商品而遭連續檢舉處罰，引起社區關注。這間小店由一名70歲、行動不便的老翁經營，今年4月被衛生局開罰6萬元後，上週又再度被檢舉。消費者得知情況後，紛紛前往以購物方式協助老翁檢視商品，同時呼籲顧客購買時主動留意效期，發現問題直接向老闆反映，而非檢舉造成高額罰款，讓老人家難以負擔。
這家雜貨店架上擺放著泡麵、飲料、零食、雞蛋，甚至還有小玩具，是典型的傳統柑仔店。雖然經營規模不大，卻因商品過期問題頻遭檢舉。老闆年事已高，走路一跛一跛非常吃力，維持著這間由祖母傳下來的店面。
老翁的弟弟表示，由於人手不足，無法隨時幫忙整理商品。他解釋道，有時候因為忙碌無法協助整理，而老翁身體狀況不佳，常常五六點就不得不關店，沒有人可以輪班替換。為了提醒顧客，店內櫃檯也特別貼出告示，請顧客注意商品效期。
有民眾對此情況表示理解但也指出現實困境，認為雖然同情老翁，但法規確實不允許販售過期食品。據了解，這位老翁未婚無子女，近年來因身體狀況不佳，無法有效管理店內商品。親友表示，過期商品都是老翁自行吸收損失，並非刻意販售。
面對這樣的情況，老翁的親友懇請消費者在購買時多加留意商品效期，若發現過期品可直接向老翁反映，而非檢舉導致高額罰款。他們坦言，一次六萬元的罰單對於小本經營的雜貨店來說實在難以承受，希望能獲得社區居民的理解與支持。
更多 TVBS 報導
高雄三合院火警奪命！91歲翁來不及逃 成焦屍倒地
疑滑倒喪命！七旬翁陳屍溪畔 鄰居曝：怕染豬瘟急丟羊屍
中和69歲翁騎車到一半突倒地 員警「馬路CPR」搶命畫面曝
飯店洗澡水太燙！7旬翁活活燙死 家人目睹「皮膚脫落」嚇傻
其他人也在看
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風可能直撲台灣！週三、週四恐「穿越台灣上空」 影響恐不小
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨在菲律賓東方海面生成，各國氣象模式路徑逐漸趨於一致，顯示鳳凰在穿越呂宋島後，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 9 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 4 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 4 小時前
MLB》道奇冠軍成員造訪湖人主場 主戰投手秀投籃準度還輕鬆灌籃
數名道奇球員造訪湖人主場，還上場小試身手一下，史奈爾和格拉斯諾都展現不錯的投籃架勢，格拉斯諾還輕鬆將球灌進籃框，讓全場驚艷不已。Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 5 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」鏡報 ・ 18 小時前
王子二次聲明有貓膩！網見這句驚呼是真愛 曝一招可挽回形象
男星范姜彥豐上月29日在社群上毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌，對象還是自己的知心好友「王子」邱勝翊，引發軒然大波。對此王子二度發聲明表示錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝，也提到有跟范姜彥豐談賠償一事，希望可以分期，卻遭到拒絕。對此網友驚呼看到這句話，證明王子對粿粿是真愛，曝一招或許可挽回形象。中時新聞網 ・ 18 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
謝侑芯平台突更新影片讓粉絲紀念 助理慟：盼時間倒轉阻止她接這工作
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，當地警方目前將全案朝謀殺方向偵辦，馬來西亞歌手黃明志也涉入其中，引發各界關注。而在謝侑芯過世後，她的社群平台OnlyFans卻突然上傳3段大尺度影片，助理回應目的是讓台視新聞網 ・ 4 小時前
開轟王子道歉聲明荒謬！律師曝他脫罪「唯一解法」：承認當牛郎
粿粿與范姜彥豐結婚三年，婚姻卻驟然破裂，更牽扯出女方出軌王子（邱勝翊），粿粿及王子也陸續認有逾矩行為，但也反咬范姜彥豐曾委託徵信社蒐證並主動提議離婚，還求償1600萬，王子則致歉表示，與范姜彥豐協商離婚金額破局，近日雷丘律師在節目直指王子的第一波道歉聲明太荒謬，若想脫罪，王子只能說自己是牛郎。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前