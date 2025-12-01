七旬翁被家人傳染流感！自行買成藥拖延治療 病情急轉插管搶命

【健康醫療網／記者陳靖安報導】72歲的葉大哥患有高血壓與肺阻塞等慢性疾病，近期旅遊時，身旁家人陸續出現類似感冒症狀，葉大哥本身也開始發燒、喉嚨痛並感到明顯倦怠等不適，卻自行服用成藥，未及時就醫。不料，返家後症狀迅速惡化，緊急送醫並因呼吸衰竭接受插管治療，檢驗確診為A型流感。亞東醫院內科部副主任暨胸腔內科王秉槐醫師提醒，流感對高齡或慢性病患者如同「助燃劑」，一旦出現疑似流感症狀，應盡早尋求醫療協助，不建議自行用藥，降低重症與住院風險。

流感治療若錯過48小時黃金治療期 可能引發嚴重肺炎

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達說明，今年流感呈現H1N1與H3N2雙病毒共存，近期H3N2逐漸超越H1N1，傳染力強、變異快，容易在家庭與校園群聚。對高齡、慢性病及免疫功能不全者尤其危險，感染後病情可能迅速惡化。由於民眾常輕忽病情，錯過感染後首48小時黃金治療期，中壯年及慢性病患者在數日內就可能出現嚴重肺炎或呼吸衰竭。為此，也提醒民眾在發燒、喉嚨痛或鼻炎等輕症期就應積極就醫，避免病情惡化。

流感持續變異 避免「一人中標、全家感染」應謹慎預防

亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆醫師強調，隨著病毒株持續變異，加上台灣高齡與慢性病人口逐年增加，流感已不再只是季節性疾病，而是隨時可能引發重症，甚至癱瘓家庭。他提醒，「一人中標、全家感染」已成流感真實寫照，家中長者若同時患慢性疾病，更易出現嚴重併發症。「治療即預防」是關鍵，民眾應提高警覺、及早就醫，以有效預防重症。

廣告 廣告

流感治療方式多元 應及早接受適當治療避免交叉感染

王秉槐主任也分享，流感治療方式多元，包括口服、吸入、針劑及單次療程等。無論是針劑型用於重症患者快速阻斷病毒，或單次口服/針劑療程讓上班族迅速恢復，治療方式都應依個人狀況與醫師充分討論後決定，並掌握出現症狀後48小時黃金治療期。及早使用抗病毒藥物不僅能降低重症與併發症風險，也有助減少家庭內交叉感染。

流感併發重症可避免 落實「治療即預防」

亞東醫院彭渝森副院長強調，流感併發重症可避免，關鍵在於及早行動，應讓民眾深入了解流感防治、強化及早就醫與正確治療意識，使醫療專業從診間延伸至社區家庭，將「治療即預防」落實於日常生活。

【延伸閱讀】

COPD與氣喘患者易受流感威脅 醫籲：「高風險族群這樣做」及早防護

天氣變冷最危險！呼吸道病毒升溫 疾管署急籲：流感、新冠疫苗一定要打



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66956

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw