七旬翁誤信「活人棺改運」再陷生基詐局 大安警民聯手設伏逮車手
【警政時報 徐煜勝/台北報導】台北市一名七旬王姓老翁因誤信「生基改運」偏方，去年遭詐騙上百萬元，近日竟又被同一詐團以「生基位轉售補償」為名再度誘騙。幸經警方與報案人密切合作設下陷阱，成功於羅斯福路超商外活逮車手，全案依詐欺罪嫌送辦。
警方指出，「生基位」是部分民俗風水信仰，業者聲稱可將活人毛髮、指甲封入骨灰罈中埋於吉地以「改運轉福」，詐團正是利用此迷思，鎖定先前投資失利、心理脆弱的長者下手。王姓老翁去年曾遭此詐術痛失百萬元，日前又接獲自稱能「代售生基位、幫助回本」的電話，因仍心存希望，再度約面交金錢。
大安分局和平東路派出所員警張宏榮、李佶翰、蘇柏軒獲報後研判這是再犯詐團，遂與報案人聯手設計「假面交」誘捕行動。經連日調閱監視器掌握動向，三人於23日下午在羅斯福路一帶超商外埋伏，見劉姓車手現身收款，立即上前壓制逮捕，全程俐落迅速。
王翁及家屬感激警方積極破案，直呼終於止損。警方提醒，類似「活人棺」、「生基改運」等招數已成常見詐術，切勿輕信任何自稱能「改運補財」的業務話術。大安分局再次呼籲民眾謹記「防詐三步驟──1聽、2掛、3查證」，接獲可疑電話務必撥打165或110報案，並多關心家中長者，避免成為詐團的下一個目標。
