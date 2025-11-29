七旬翁駕車自撞 撞斷燈桿「壓毀對向3車」

台北市北投28號下午發生驚悚車禍，一輛轎車偏移自撞燈桿，把燈桿直接撞斷，波及到對向車輛。（圖／東森新聞）





台北市北投28號下午發生驚悚車禍，一輛轎車偏移自撞燈桿，力道相當大，把燈桿直接撞斷，波及到對向車輛。駕駛是名74歲男子，他供稱身體不舒服，一時恍神釀禍。

銀色轎車方向偏離，下秒驚悚瞬間，只見車頭大力撞上燈桿，車子轉了一圈，連輪胎都噴飛，一度冒出陣陣白煙，現場一地車殼碎片，肇事轎車車頭全毀，前保險桿整根掉落，撞擊力道相當大，當下直接把燈桿撞斷，波及到對向車輛。

事發在28號下午兩點多，台北市北投大度路三段，74歲駕駛供稱不明原因車子突然往前衝，整輛車才會偏離車道自撞，車禍撞斷的燈桿砸到對向正在停紅燈的三台轎車，駕駛們都沒有受傷。警方調查，74歲駕駛，駕照資料正常，沒有酒駕，但為何會這樣開車，還有待警方釐清。

