七旬老婦捲絞肉機身亡 疑操作不慎釀禍

廿四日安南區傳驚悚工安意外，一名七旬婦人不慎捲入絞肉機身亡。（讀者提供）

記者王勗／台南報導

安南區驚傳驚悚工安意外，廿四日中午十二時許，台江大道某絞肉製作場所發生事故，一名七十六歲的林姓婦人意外捲入絞肉機受困。警消人員獲報立即派員前往搶救，警消人員合力救助，直到下午一時許才終將林婦救出，然而林婦已明顯死亡，初步調查疑是操作不慎導致，死因待調查釐清。

據了解，林婦上午於台江大道一處鐵皮屋內製作絞肉，該處無工廠登記，為製作陽春麵絞肉小型工作坊，現場只有林婦獨自製作，中午十二時許，南市消防局接獲通報，稱林婦卡在絞肉機中，警消人員立即動員前往救援，因現場無人陪同，林婦捲入絞肉機的原因不明，受困無法自行掙脫。

警消人員趕忙協助拆卸，然而機具嚴重卡住，直到下午約一點五十分，林婦才終於從絞肉機中脫困，然而林婦現場氣絕身亡。家屬到場聽聞噩耗十分悲傷。警三分局長安所表示，後續將依規定通報相關單位並進行採證，初步研判為工安事故，詳細事發原因仍待釐清。