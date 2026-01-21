七旬老翁慢性中耳炎竟併發「膽脂瘤」 侵蝕顱底致顏面神經麻痺

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

一名75歲張先生長期右耳聽力不佳，近期因耳痛、耳脹及持續流膿等問題就醫檢查，診所治療無效後甚至引發右側顏面神經麻痺。經台北慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師鄭靜雯檢查發現，張先生並非單純感染，而是慢性中耳炎併發膽脂瘤。電腦斷層顯示腫瘤已侵蝕至頭骨顱底，經抗生素治療，和手術清除膽脂瘤及修補後，顏面神經功能已完全恢復。

長期的鼓室黏膜發炎，容易導致鼓膜穿孔，而發展成慢性中耳炎。（示意圖／Unsplash）

鄭靜雯醫師表示，膽脂瘤是由扁平上皮細胞長期累積角質形成的腫塊，常見於中耳或乳突部位。後天性膽脂瘤多與慢性中耳炎相關，因長期發炎導致鼓膜穿孔，上皮細胞進入中耳腔後逐漸形成腫塊。由於膽脂瘤鄰近顱底，一旦形成不僅會影響聽力，更會侵蝕骨質並壓迫神經，嚴重者可能引發腦膜炎或腦膿瘍等顱內感染。

針對張先生的病情，醫療團隊採取耳後切開術進入中耳腔，打開乳突骨以完整移除病變組織，並同步進行鼓室重建、外耳道成形及顱底缺損修補手術。術後，患者的顏面神經功能也已完全恢復。

醫師提醒，慢性中耳炎屬於不可輕忽的疾病，若耳朵長期流膿、反覆發炎，或是出現聽力下降、耳脹與疼痛等症狀，應及早就醫檢查。過度或不當的挖耳方式容易造成耳膜受傷並增加感染機率，早期介入治療能更有效保全聽力，避免因膽脂瘤侵蝕骨質而引發暈眩、神經麻痺等嚴重併發症。

