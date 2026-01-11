七旬老翁苗栗泰安警光山莊泡湯溺水 送醫急救不治

苗栗泰安警光山莊，是苗栗最早溫泉。（圖：警方提供）

全台冷颼颼，不少民眾選擇泡湯禦寒。苗栗縣泰安鄉警光山莊是苗栗最老的溫泉區，今（11日）下午傳出一起泡湯意外，73歲李姓老翁和家人前往泡湯，卻因不明原因於大眾池溺水，雖然緊急送醫救治，但老翁還是不治死亡。全案警方已報請檢察官相驗，以查明確實溺斃原因。

苗泰安警光山莊因近緊溫泉源頭，泉質深受民眾喜愛。（圖：警方提供）

隸屬於苗栗縣警察局的泰安警光山莊，因位於泰安溫泉的源頭，日據時代即相當有名，原本稱為「上島溫泉」又稱虎山溫泉，日警在此設有「警察療養所」，二次大戰後，方更名為上島警察招待所。1978年6月間，已故總統蔣經國巡視，認為上島溫泉名稱不雅，因而改稱「泰安溫泉」。

泰安警光山莊有「泰安第一湯」美稱，吸引許多警職人員及其他協助警政業務的人員前往泡湯。除了服務警職人員及其他協助警政業務人員住宿、泡湯，大眾池也對外開放，每人每次收費100元。

警方指出，73歲李姓老翁和妻子、兒子前往泰安警光山莊泡湯，泡湯過程中，老翁因不明原因溺水，經民眾發現求救，由山莊主任通知泰安消防分隊救援送醫。經過醫院搶救，但老翁還是不治身亡，不排除身體因素，全案警方已報請檢察官相驗當中。（彭清仁報導）